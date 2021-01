Work for your Book – Ein vor Ideen sprühender und inhaltsreicher Leitfaden für angehende Autoren

Erfahren Sie in Gisa Steegs “Work for your Book”, wie Sie erfolgreich Ihr eigenes Buch schreiben und veröffentlichen.

Das eigene Buch in den Händen zu halten, ist der Traum vieler Menschen. Doch der Weg dorthin kann sich oft als steinig erweisen. Wenn Sie nicht recht wissen, wie Sie sich Ihren Traum erfüllen können, hilft “Work for your Book” von Gisa Steeg mit vielen Ideen und Ratschlägen auf dem Weg zur Veröffentlichung. Es war noch niemals so einfach, ein Buch zu schreiben und ein erfolgreicher Autor zu werden!

Gisa Steeg präsentiert in “Work for your Book” geballtes und erfolgserprobtes Wissen, wie Sie Ihr Buchprojekt mit Leichtigkeit umsetzen: vom Schreiben bis zur Veröffentlichung! Sie lernen, wie Sie Ihr erstes Buch strukturieren und Ihre Ideen umsetzen. Sie erfahren, wie Sie einen Einblick in das Buchgeschäft erhaschen und effektiv mit dem Schreiben beginnen. Es wird Ihnen klar, warum Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen sehr wichtig sind und warum Sie sich tägliche Ziele setzen sollten. Vermeiden Sie typische Fehler, erstellen Sie ein tolles Autorenprofil und Buch-Exposé! Erkennen Sie schnell, welche Vor- und Nachteile Verlage und Self-Publishing haben, und welche Art der Veröffentlichung für Ihr eigenes Buch am Besten geeignet ist.

Das Buch eignet sich u.a. für Trainer oder Berater, die ihren Experten-Status ausbauen möchten, indem sie ihren eigenen Ratgeber oder ihr eigenes Sachbuch schreiben. Das Buch richtet sich zudem an Erstautoren, aber auch an Autoren, die ihr Wissen erweitern wollen. Wollen Sie Ihren Expertenstatus, die eigene Expertise und Sichtbarkeit erhöhen? Gisa Steeg leitet Sie Schritt für Schritt dabei an, Ihren Traum vom eigenen Ratgeber oder Sachbuch zu verwirklichen.

“Work for your Book” von Gisa Steeg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20029-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

