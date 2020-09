Woran erkenne ich eine gute Hausverwaltung

Wir verraten Ihnen auf was zu achten ist, bei der Suche nach einer geeigneten Hausverwaltung. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Mietshaus besitzt, kennt das Problem. Es gibt viele doch woran erkenne ich die richtige Immobilienverwaltung, WEG-Verwaltung oder Mietverwaltung.

Hier unsere top fünf:

1.) Ist die Hausverwaltung Darmstadt gut erreichbar?

Um die ersten ,,schwarzen Schafe” zu selektieren, sollten Sie zu aller Erst bei den Verwaltern Ihrer Wahl anrufen. Können Sie das Unternehmen nicht direkt erreichen, so ist das nicht schlimm. Existentiell ist es jedoch, dass der Verwalter binnen 24 Stunden zurück ruft bzw. sich zurück meldet. Ist dies nicht der Fall, so sollten Sie die Finger davon lassen.

2.) Ist die WEG-Verwaltung / Mietverwaltung ausreichend versichert?

Die Versicherung der Hausverwaltung ist ein wichtiges Thema. Meist kümmert sich die Immobilienverwaltung um alle Rücklagen einer Gemeinschaft. Und führen in fremdem Namen Sanierungen und Renovierungen durch. Da es sich hierbei auch nur um Menschen handelt, können Fehler passieren. Jede Seriöse Hausverwaltung sollte in der Lage sein, Ihnen eine Versicherung mit entsprechend hoher Deckungssumme bei Schäden nachzuweisen. Sollte dies nicht der Fall sein, so sollten Sie auch hiervon abstand nehmen.

3.) Welche Art von Kontoführung hat die Immobilienverwaltung?

In jedem Falle zu beachten ist, dass die Hausverwaltung Konten auf den Namen der Eigentümergemeinschaft / des Eigentümers einer Liegenschaft eröffnet. Kundengelder haben nichts auf Privat- oder Firmenkonten der Hausverwaltung zu suchen. Sollte die WEG-Verwaltung in Insolvenz geraten so können Rücklagen in die Insolvenzmasse aufgenommen werden. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Konto auf den Namen der Eigentümer eröffnet wurde. Sollte eine Hausverwaltung dem nicht nachkommen wollen, so ist es naheliegend, dass es sich hierbei um eine unseriöse Hausverwaltung handelt, welche potentiell zu Veruntreuung neigen könnte. Finger Weg!

4.) Hausverwaltung Bensheim Hobbyverwalter oder Unternehmen?

Handelt es sich bei der Immobilienverwaltung Ihrer Wahl um einen nebenberuflichen Einzelkämpfer, so sollten Sie diese Entscheidung überdenken. Da es sich Bei der Hausverwaltung für Dritte um eine anspruchsvolle und Zeitintensive Aufgabe handelt, ist eine nebenberufliche WEG-Verwaltung meist nicht in der Lage diese Aufgabe professionell und zuverlässig zu bewältigen. Unsere Empfehlung ist immer eine Hausverwaltung mit spezialisierten Mitarbeitern.

5.) Was sagt Ihr Bauchgefühl?

Zu aller Letzt, sollten Sie bei Ihrer Wahl der richtigen Hausverwaltung Heppenheim auf Ihr Bauchgefühl hören. Haben Sie alle Schritte bis zu Nr.5 befolgt ist können Sie nicht mehr viel falsch machen und sollten auf Sympathie vertrauen. In den meisten Fällen, geht es bei Immobilien um den größten Vermögensgegenstand und bei der Immobilienverwaltung um die Person, die dafür sorgen soll, dass dieser nicht an Wert verliert.