Woodq – Massivholzmöbel für das gute Gewissen

Nachhaltige Massivholzmöbel bei konsequentem Umweltschutz

Die Online-Tischlerei Woodq bietet Dir eine breite Vielfalt an maßgeschneiderten Möbeln aus qualitativ hochwertigem Massivholz und unterstützt gleichzeitig unsere Umwelt. Doch wie lassen sich die Produktion von Holzmöbeln und der Schutz der Natur vereinen?

Woodq stellt nachhaltige Möbel aus massivem Holz her und bietet Dir eine breite Vielfalt vom Couchtisch übers Bett bis hin zu Sitzbänken an. Dabei musst Du Dich nicht mit Normgrößen zufriedengeben, sondern kannst Dir Deine ganz individuellen Maße produzieren lassen. Das zeigt, dass Woodq selbst einen hohen Anspruch an seine Produktion stellt und nur zufrieden ist, wenn auch der Kunde vollkommen glücklich mit seinem neuen Massivholzmöbel ist. Sämtliche Produktionsprozesse sind optimiert und lassen viel Platz für die Liebe zum Detail, welche sich in den fertigen Produkten widerspiegelt.

Doch wo Produkte aus Holz gefertigt werden, da fallen nicht nur Späne, sondern eben auch Bäume. Damit unsere Natur nicht nur gibt, pflanzt Woodq je einen neuen Baum pro fertiggestelltem Massivholzmöbel. So lassen sich das traditionelle Handwerk der Holzverarbeitung und der Einsatz der modernsten Technologien mit dem Umweltschutz in Einklang bringen. Dieser liegt Woodq besonders am Herzen.

Neben dem reichhaltigen Sortiment, welches sich über einen Produktkonfigurator ganz individuell zusammenstellen lässt, findest Du im Online-Shop von Woodq auch einen interessanten Blog. Unter www.woodq.de hast Du die Möglichkeit, Dich mit vielen wichtigen Informationen zu verschiedenen Themen rund um Massivholz zu versorgen. Zum Beispiel auch, wie Du Deine neue Errungenschaft am besten pflegst, damit Du ganz lange Freude an ihr hast.

Tradition und Innovation verbinden. Optimierte Prozesse und Liebe zum Detail. Wir entwickeln kontinuierlich individuelle & nachhaltige Massivholz-Möbel inklusive der neuesten Features. Mit einzigartigem Einkaufserlebnis und kürzesten Lieferzeiten.

Wir bei Woodq bieten Dir Massivholz-Möbel mit hohem Anspruch und zu bezahlbaren Preisen. Durch unseren Produktkonfigurator ist es möglich alle Möbelstücke individuell nach Maß zu gestalten. Die Nachhaltigkeit liegt uns dabei sehr am Herzen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.