Wolfsburg startet lokale Geldgutscheinkarte mit dem Plattformanbieter awiti 5

Ist die lokale Wirtschaft damit gerettet? Durch das neue Gutscheinsystem von awiti 5 wird ein lokaler Wirtschaftskreislauf geschaffen. Die Stadt Wolfsburg hat es bereits geschafft.

Das Modell Stadtgutschein konnte in Wolfsburg mit awiti 5 auf ein einmaliges Gutscheinsystem setzen. Pünktlich zum 1. Advent startete die WeCard (Wolfsburg erleben Card) unter dem Motto ‘Zusammen sind wir Wolfsburg’, das gerade in der Zeit der Corona-Pandemie kaum treffender sein könnte. “Stärkung eines nachhaltigen Lokalbewusstseins” Die WeCard entstand in Zusammenarbeit mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), die fortan den digitalen Online-Marktplatz erweitern soll. Gleichzeitig strebt man gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren, wie dem DEHOGA Kreisverband Wolfsburg und dem City Marketing und Tourismus Wolfsburg e.V., an, die lokale Wirtschaft in Wolfsburg nachhaltig zu unterstützen.

“Die ‘WeCard’ ist mehr als nur ein Stadtgutschein für Wolfsburg. Sie bietet eine attraktive und nachhaltige Möglichkeit zur direkten Unterstützung Wolfsburger Angebote und Stärkung eines nachhaltigen Lokalbewusstseins. Mit dem neuen Stadtgutscheinsystem bietet die WMG einen weiteren nutzerfreundlichen, digitalen Service, von dem sowohl die Endkunden als auch die Wirtschaftspartner aus Handel, Gastronomie, Dienstleistungen, Kultur und Freizeit gleichermaßen profitieren werden,” so Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG und Dennis Weilmann, Wirtschafts- und Digitaldezernent der Stadt Wolfsburg. Die Zahl der Unterstützer wächst. Zahlreiche weitere Unternehmen sind auf das Best-Practise-Projekt aufmerksam geworden und haben bereits ihr Interesse an der Teilnahme am WeCard-Gutscheinsystem bekundet.

Der Stadtgutschein, ist keine Geschenkkarte zum einmaligen Gebrauch. Es handelt sich um eine Mehrzweckkarte, die mit einem digitalen Konto verbunden ist. Dazu verfügt jeder Karteninhaber über einen eigenen Login. Da das Stadtgutschein-System als vollständig digitale Lösung konzipiert ist, fungiert die eigens entwickelte App als zentrale Verwaltung, mit der Anwender immer alles im Blick haben. Erhältlich ist die Gutscheinkarte u.a. auch in Kreditkartenform mit unterschiedlichen Ladebeträgen bis zu 150 Euro. Parallel besteht die Möglichkeit, den Stadtgutschein auch als digitale “print@home”-Variante mit QR-Code anzubieten. Damit benötigen Anwender zum Bezahlen, Aufladen und Verwalten des Bonusguthabens lediglich ihr Smartphone. Das Bezahlen ist dabei sowohl bei stationären Akzeptanzstellen als auch bei registrierten Online-Händlern möglich. Die Gutscheinkarte ist dabei nicht unbedingt eine Karte im eigentlichen Sinn, wie sie ein Geschäft selbst herausgegeben wird. Vielmehr tragen Nutzer durch den Stadtgutschein auf dem Smartphone einen Universalgutschein mit sich herum, der in jedem teilnehmenden Geschäft nutzbar ist.

Regionen und Städte können den Vertrieb nach eigenen Vorstellungen beispielsweise auf den örtlichen Einzelhandel ausweiten und sich auch mit awiti 5 im eigenen Design wiederfinden. Ebenfalls interessant: Arbeitgeber können ihrer Belegschaft mit einer Gutscheinkarte nach dem Stadtgutschein-Modell von awiti 5 monatlich ein steuerfreies Goodie zukommen lassen. Ein solcher steuerfreier Sachbezug ist nach aktueller Gesetzgebung bis zu einem Ladebetrag von 44 Euro (pro Mitarbeiter im Monat) möglich. Dank der einfachen Verwaltungsmöglichkeit über die hauseigene Software ist diese Form der Mitarbeitermotivation mit keinem Zusatzaufwand verbunden. Das hat sowohl für die Akzeptanzstellen als auch für die Konsumenten große Vorteile. Während Akzeptanzstellen nicht dazu gezwungen sind, eigene Gutscheine herauszugeben und zu verwalten, müssen sich Anwender etwa beim Verschenken nicht für einen bestimmten Gutschein entscheiden. Durch die Map-Funktion sehen Anwender via Smartphone jederzeit, wo sich welche Annahmestelle in ihrer Nähe befindet.

Warum auch Ihr Standort von einem Gutscheinsystem profitiert

Ein lokales Geldgutschein-System holt Kaufkraft an ihren Standort zurück. Es ist ganz einfach: Ein ortsansässiges Unternehmen nutzt einen Stadtgutschein wie die Wolfsburger WeCard als monatliches Goodie für seine Beschäftigten. Diese wiederum kaufen mit dem vorhandenen Guthaben in lokalen Geschäften ein. Durch steigende Umsätze haben auch diese Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen Stadtgutschein als Motivation auszustellen. Aber auch als Geschenk ist der Stadtgutschein bestens geeignet. So ergibt sich bereits ein Kreislauf, der viel Kaufkraft am Standort hält, für Gewerbesteuereinnahmen sorgt und Arbeitsplätze sichert. Verstärkt wird der Effekt durch das Loyalitätstelegramm des Punkte sammeln. Hier profitieren sowohl die lokalen Unternehmen und Dienstleister durch eine höhere Kundenbindung und damit höhere Umsätze als auch die Kunden durch die Cashback-Belohnung. Eine Win-WinSituation für jeden Wirtschaftsstandort.

Ehrenamtsförderung leicht gemacht

Wir beschränken uns mit unserem Cashback-Konzept nicht nur auf die örtliche Wirtschaft. Wir sind der Überzeugung, dass auch das Ehrenamt ein unverzichtbarer Teil einer starken Region ist. Sei es nun der örtliche Kulturverein, der Fußballclub, das Rote Kreuz oder der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr. All diese Organisationen werden von ehrenamtlichen Mitgliedern getragen und sind sinnstiftend für Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Mit dem Stadtgutschein-System können Anwender die gesammelten Punkte daher nicht nur für sich selbst ausgeben, sondern auch an eine Organisation ihrer Wahl spenden.

Fazit: Das lokale Geldgutschein-System von awiti 5, das auch Ihren Standort unterstützt

Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die lokale Wirtschaft und der soziale Zusammenhalt ist. Ein lokales Geldgutschein-System, wie es jüngst Wolfsburg mit der WeCard etabliert hat, ist ein wirksames Mittel für genau diesen Zusammenhalt zwischen Unternehmen, Verbrauchern und ehrenamtlichen Organisationen. Lassen Sie sich von unseren Experten zu den Möglichkeiten und der Best-Practice-Umsetzung für Ihren Standort beraten. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht! Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Region kennenzulernen.

Der direkte Draht zum Best-Practise-Beispiel Wolfsburg: Jan-Hendrik Klamt, Bereichsleiter Wirtschaftsförderung der WMG, steht Ihnen für Fragen und Austausch gerne zur Verfügung. klamt@wmg-wolfsburg.de; Tel. 05361/89994-11

Das Experten-Team von awiti 5 hilft Ihnen gerne weiter: Patrick Schulte, Geschäftsführer von billiton und awiti 5, erreichen Sie unter p.schulte@billiton.de oder vereinbaren Sie einen Termin bei Nadja Kessel, Assistenz der Geschäftsleitung n.kessel@billiton.de; Tel. 0171/6222 575

