Wohnimmobilienmarkt Darmstadt: Weniger Häuser, mehr Wohnungen wechselten die Besitzer

Lokaler Standort von Dahler & Company veröffentlicht Immobilienreport 2021 – gegensätzliche Tendenzen

Darmstadt, 13. Juli 2021 – „Kommt der Häusermarkt an seine Grenzen?“ fragen die Immobilienspezialisten von Dahler & Company in ihrem „Immobilienreport 2021 Darmstadt“, der soeben veröffentlicht wurde. Darin werden zwei Pole deutlich: Der Hausverkauf in Darmstadt nahm um gut ein Fünftel ab, während in gleichem Maße prozentual mehr Eigentumswohnungen verkauft wurden – bei einem geringfügigen Anstieg des Gesamtumsatzes auf dem lokalen Wohnimmobilienmarkt.

Wer 2020 in Darmstadt ein Haus kaufen wollte, musste offenbar lange suchen: Wechselten 2019 noch 216 Immobilien ihren Besitzer, waren es im vergangenen Jahr nur noch 161 – ein Rückgang um 19 Prozent. Einzig in Bessungen wurden 2020 mehr Häuser verkauft als im Vorjahr. Ein völlig anderes Bild ergibt die Betrachtung des Marktes für Eigentumswohnungen: 849 Verkäufen im Jahr 2019 standen 901 im Jahr 2020 gegenüber – 22 Prozent mehr. Auch hier fällt Bessungen mit einer deutlichen Steigerung auf, ebenso Kranichstein und Darmstadt Nord. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist unverändert hoch, der Gesamtumsatz auf dem Markt stieg von 337,06 Mio. Euro auf 362,8 Mio. Euro.

Das alles und weitere Details sind im „Immobilienreport 2021 Darmstadt“ zu lesen. Zum zweiten Mal hat dafür der Darmstädter Standort von Dahler & Company die Jahreszahlen des Gutachterausschusses Darmstadt analysiert, mit seinen eigenen Erfahrungen interpretiert und kompakt und übersichtlich dargestellt. Zwar öffneten die Lizenzpartner des Hamburger Immobilienexperten Dahler & Company erst im Oktober 2020 ihre Türen in der Ernst-Ludwig-Straße 3. Doch die drei Geschäftsführer Michelle Klotz, Florian Jäger und Sven Schröder kennen den regionalen Immobilienmarkt: Als gelernte Immobilienkaufleute waren sie zuletzt gemeinsam bei einer Darmstädter Wohnungsbaugesellschaft beschäftigt.

„Das gewachsene Bedürfnis nach einem privaten Rückzugsort, mehr Freiheit sowie Sicherheit hat dem Aufschwung auf dem Darmstädter Immobilienmarkt eine zusätzliche Dynamik verliehen“, sagt Sven Schröder über die Bilanz 2021. „In den aktuellen Zahlen – insbesondere in den gegensätzlichen Transaktionszahlen bei Eigentumswohnungen und im Häusersegment – sehen wir jedoch Zeichen für die zunehmende Verschärfung des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage in Darmstadt.“

Der Report steht als kostenloser Download zur Verfügung.

Über Dahler & Company

Dahler & Company ist seit der Unternehmensgründung 1993 auf die Vermittlung von Immobilien aus dem Premiumsegment in exklusiven Lagen spezialisiert und Vorreiter im Bereich Innovation und Servicequalität. Die Unternehmensgruppe mit Kirsten und Björn Dahler in der Geschäftsführung hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Das Tochterunternehmen DC Developments ergänzt das Dienstleistungskonzept des Unternehmens um Projektentwicklung, -marketing und Immobilienmanagement. Seit Mitte 2020 ist Dahler & Company mit über 400 Mitarbeitern in mehr als 70 Büros in 45 Städten und Regionen vertreten. 2021 wurde der Premiumimmobilienmakler zum vierten Mal in Folge vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) als Testsieger in der Kategorie Immobilienmakler ausgezeichnet.

