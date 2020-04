Wohnen direkt vor Sylt und Dänemark

Eigennutzung oder Ferienhausvermietung in begehrter Lage direkt vor Sylt und Dänemark

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. In Niebüll direkt vor Sylt und Dänemark befindet sich das Reetdachhaus in absolut ruhiger Lage auf einem ca. 1.200 m² großen Grundstück mit Carport. Das historische Kulturdenkmal wurde 1987 komplett saniert und umgebaut. Einbau Dachgauben, Erneuerung der tragenden und aussteifenden Wände, neuer Grundriss, Ausbau Dachgeschoss zu Wohnräumen, neuer Fußboden, neue isolierverglaste Fenster mit Sprossen, herstellen einer Vorsatzschale vor das Außenmauerwerk, neue Außentüren im Friesenstil, neue Fensterbänke, neue Sanitär-Installation, neuer Schornstein.

2001 wurde das Reetdach teilweise erneuert und 2005 wurde eine neue Viessmann Gasheizung mit Warmwasserspeicher eingebaut und die Bäder wurden erneuert. Das Reetdachhaus hat sehr hohe Decken, im Wohnbereich einen antiken Kachelofen, Holzdielenboden, Natursteinboden und..und..und. Die Wohnfläche beträgt ca. 250 m² bestehend aus ingesamt 9 Räumen.

Ein Reetdachanwesen in einer außergewöhnlich ruhigen aber zentralen Lage, nicht einsehbarem Grundstück und zeitloser Bausubstanz, das sowohl zur Eigennutzung als auch zur Vermietung bestens geeignet ist. Das berühmte, heilkräftige und milde Klima an der Nordsee, sowie das begrenzte Angebot an Reetdachanwesen mit Ambiente und Flair, machen solche Objekte zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Das großzügige Objekt liegt in bevorzugter ruhiger Lage von Niebüll. Alle Dinge des täglichen Lebens wie z.B. Bäcker, Metzger, Einkaufsmärkte sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Es ist die unmittelbare Nähe zur Nordsee und zu den Inseln Föhr und Sylt, was diese Lage so begehrenswert macht. Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Die Region steht für Lebensqualität, Entschleunigung und Erholung. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Die nordfriesische Marsch ist Heimat zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten, fast 10 % des Kreisgebiets stehen daher inzwischen unter Naturschutz und das Wattenmeer gehört zum Weltnaturerbe. Das Meer zieht die Deutschen von jeher magisch an. Die Nordseeküste gehört zu den beliebtesten Reiseregionen der Deutschen. Wer sich auf sie einlässt, wird reich belohnt: durch Erholung, die noch lange nachwirkt.

Weitere Informationen: http://www.cvm-chevalier.de/Reetdachhaus-in-Niebuell-direkt-vor-Sylt

