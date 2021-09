Wohneigentumsverwaltung in professionellen Händen

WHS – Leistungsstark, kompetent und kundennah

Jede Immobilie, ganz gleich, ob es sich um eine reine Wohnanlage, eine Gewerbeimmobilie oder um ein gemischt genutztes Objekt handelt, ist auf ihre Art einzigartig und hat mit ihrer Architektur, Ausstattung und Eigentümerstruktur ganz eigene Anforderungen und Bedürfnisse. Die Verwaltung und Betreuung verschiedener Objekte bedarf daher die nötige Expertise. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung ist die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS)genau der richtige Partner.

Immobilien stellen für ihre Besitzer nicht nur einen materiellen Wert dar, sondern sind zugleich Zuhause, Arbeitsplatz, Altersvorsorge und Kapitalanlage. Daher ist es wichtig, dass das Vermögen auf deren Bedürfnisse hin ausgerichtet gezielt verwaltet und betreut wird. Genau das bietet die WHS. Mit rund 70 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Immobilienmanagement können die Ludwigsburger sowohl kaufmännische als auch technische Lösungen anbieten – und das nicht nur am Hauptsitz, sondern deutschlandweit, egal ob Stuttgart, München, Köln, Hannover oder Dresden.

Die Vorteile eines starken Partners

Kunden, die ihre WEG-Verwaltung an die WHS auslagern, profitieren von zahlreichen Vorteilen. Dazu zählen unter anderem hoch qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter sowie feste Ansprechpartner. Darüber hinaus stellt die WHS ihren Kunden ein eigenes Kundeninformations-Portal zur Verfügung, auf dem sie jederzeit Informationen zu ihren Immobilien schnell und bequem abrufen können. Auch auf Sonderkonditionen, beispielsweise bei Versicherern, Versorgungsunternehmen oder Handwerksbetrieben können sich die WHS-Kunden, aufgrund des großen zu verwaltenden Immobilienbestandes von rund 8.200 Wohn- und Gewerbeeinheiten, freuen.

Langfristige Kundenbeziehungen

Bei der WEG-Verwaltung spielen eine vertrauensvolle, enge und grundsolide Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle. Die Kunden der WHS schätzen das Wissen, dass ihr Vermögen bei den Ludwigsburgern in den richtigen Händen ist – das beweisen die langfristigen Kundenbeziehungen, die häufig auf jahrzehntelanger Tradition und Partnerschaft basieren.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Immobilienverwaltung Köln oder Neubau München kaufen, finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

