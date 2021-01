Wohin mit altem Baumaterial aus Metall? Schrottabholung in Iserlohn beauftragen

Schrottabholung Iserlohn: In der Zeit von Corona wird sich wieder einmal Schrott angesammelt, stellt sich in Iserlohn vielerorts immer wieder das Problem der Entsorgung.

Oftmals ist gerade nicht die Zeit wegen der Corona Lage vorhanden und der Schrott landet erst einmal im Keller oder auf dem Dachboden. Im Betrieb ist gerade kein Angestellter frei, der dafür abgestellt werden könnte, stundenlang den Schrott zu verladen und abzutransportieren. Sollten die Teile noch verbaut sein, zum Beispiel die alten Nachtspeicher, die Maschinen oder die Anlage, so übernimmt das freundliche Team sogar den fachgerechten Ausbau, die Demontage für die Kunden und Kundinnen.

Wohin mit altem Baumaterial aus Metall?

Der Schrott wird vom Team sortiert und bei Bedarf auch verkleinert, aufgeladen und abtransportiert. Wenn in Industrie, Gewerbe oder im Betrieb in der Corona Zeit regelmäßig Schrott zu entsorgen ist, ist eine Dauerabholung in regelmäßigen Abständen eine überlegenswerte Option. Dazu wird ein Turnus vereinbart, indem regelmäßig der Schrott abgeholt wird. Zu diesem Zweck können auf Wunsch auch Container bereitgestellt werden, die dann pünktlich und zuverlässig vom Team geleert werden.

Schrottabholung in Iserlohn so sorgt sie dafür, dass der Schrott dem Recycling-Kreislauf zugeführt wird

Sobald der Schrott bei den Kunden und Kundinnen in der Corona Lage abgeholt wurde, beginnt die aufwendige und wichtige Arbeit des Recycling. Der Schrott wird sortiert, getrennt und von toxischen Stoffen befreit. Die von der Industrie so begehrten sekundären Rohstoffe, die im Schrott enthalten sind, werden durch den Recycling-Prozess dem Produktionskreislauf wieder zur Verfügung gestellt. Eingeschmolzen und wieder verarbeitet entsteht so aus Altem wieder Neues.

Schrottabholung in Iserlohn beauftragen

Durch die Buchung der Schrottabholung in Iserlohn kann der angesammelte Schrott bequem entsorgt werden, unsere Ressourcen werden nachhaltig geschont und außerdem ist auch noch gutes Geld damit zu verdienen.

Zusammenfassung Info

Schrottankauf Exclusiv ist in der Corona Zeit vor Ort und bietet als langjähriges Familienunternehmen Verkäufern und Verkäuferinnen einen fairen, transparenten und guten Preis für ihren alten Schrott. Angekauft wird aber auch Mischschrott, Kabelschrott, Elektroschrott, – Schrott, der nicht sortenrein, sondern mit anderen Stoffen wie zum Beispiel mit Holz oder mit Plastik verarbeitet ist. Mithilfe der tagesaktuellen Börsenkurse wird transparent und kundenfreundlich der bestmögliche Preis errechnet und auf Wunsch auch direkt bei der Übergabe ausgezahlt.

Schrottankauf Exclusiv

Hamza El-Lahib

Deutschestr 8 44649 Herne

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: Anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Weitere Themen: