Wohin geht es 2020 bei 0711-Netz und dem Internet Marketing College

Thomas Issler gibt einen Einblick in die Jahresplanung 2020

Viele Firmen haben erkannt, dass man mit einem effektiven Marketing- und Verkaufssystem heute wesentlich einfacher lukrative Kunden und passende Mitarbeiter gewinnen kann. Marketing-Automation hilft dabei. Gleich im Januar geht es los mit dem Umsetzen einer Online-Marketing-Strategie für das Rad- und E-Bike-Center Leonberg. Ein weiteres Projekt im ersten Quartal ist das Erstellen der Website der Brendlin GmbH, einer Premium Brandschutz- und Innenausbau-Firma, die sich bis März 2020 auch online entsprechend hochwertig präsentiert.

Viele Seminare bei Thomas Isslers Online-Marketing-Manager Ausbildung im Internet Marketing College wurden 2019 als Videos verfilmt, so dass die Teilnehmer noch nachhaltiger von den Inhalten profitieren. Im ersten Halbjahr 2020 werden die noch fehlenden Online-Kurse aufgezeichnet, so dass dann insgesamt 21 Kurse mit ca. 200 Einzel-Videos den Teilnehmern bereit stehen. Anschliessend ist ein weiterer Kurs geplant, der zeigt wie man als Experte zur Nummer 1 in seinem Markt wird.

Ebenfalls im ersten Quartal wird ein Content Marketing Kurs für Handwerksunternehmen veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Volker Geyer von den Malerischen Wohnideen entsteht. Im Online-Kurs wird gezeigt wie man mit interessanten Geschichten Kunden und Mitarbeiter anzieht. Eine grosse Herausforderung und zentrales Thema um seinen Handwerksbetrieb zukunftssicher aufzustellen. Der „Social Media Jahresplaner fürs Handwerk“ unterstützt das Handwerk bei Social Media Posts. Als drittes grosses Handwerksprojekt ist der sechste Internet-Marketing-Tag im Handwerk im Herbst geplant – wie immer gemeinsam mit Volker Geyer und mittlerweile schon zum dritten Mal als Live-Online-Kongress. Das Konzept und die zusätzlichen Referenten sind noch in Planung.

Die komplette Jahresplanung 2020 gibt es unter:

https://thomas-issler.com/ausblick-2020/

Thomas Issler ist Inhaber der Internet-Agentur 0711-Netz sowie vom Internet Marketing College. Sein Wissen gibt er zusätzlich als Speaker und Autor weiter. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing. Sein Ziel ist es kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kundenakquise über das Internet zu unterstützen.

Kontakt

Thomas Issler

Parlerstr. 4

70192 Stuttgart

0711-2591718

thomas@thomas-issler.com

http://www.thomas-issler.com

