Wo schon die Royals badeten: Exklusive Spa-Suite im Ensana Nové Lázne Health Spa Hotel in Marienbad

Königliche Wohlfühlmomente in royalem Ambiente – das Ensana Nové Lázne Health Spa Hotel in Marienbad, Tschechien, hat eine Antwort auf solch verlockende Werbeversprechen parat: Denn es beherbergt die „Royal Cabin“, eine private Spa-Suite, die 1896 für den britischen König Edward VII. gebaut wurde.

Heute ist die Suite Hotelgästen vorbehalten, die tatsächlich einmal königlich verwöhnt werden wollen. 1896 vom Architekten Josef Schaffer entworfen, wurde die prunkvolle, im neuen Renaissancestil dekorierte Suite fast ein Jahrzehnt lang vom Monarchen genutzt. Heute befindet sie sich im ursprünglichen, makellosen Zustand und wird für eine Reihe von Behandlungen vermietet, unter anderem für Mineralbäder mit natürlich vorkommendem C02-Gasen aus der berühmten lokalen Maria-Quelle. Die Suite besteht aus zwei Zimmern – einem Eingangsbereich mit Panorama-Blick über den Hotelpark und einem Hauptraum mit königlicher Badewanne, persischen Teppichen und aufwendigen Seidentapeten – und kann ab 52 Euro gemietet werden.

Zum Hotel: Das Ensana Nové Lázne Health Spa Hotel im tschechischen Marienbad blickt auf eine lange Kurgeschichte zurück. 1828 als „Neubad“ errichtet, wurde das Gebäude 1896 umfassend renoviert und erweitert. In dieser Zeit entstanden die berühmten römischen Bäder, in denen sich die Gäste des Kurhotels auch heute noch mit heilsamen Anwendungen verwöhnen lassen. Die hoteleigene Quelle speist dazu die beiden historischen Mineralbecken, die bekannt sind für die effektive Heilwirkung der Kuranwendungen. Berühmte Gäste wie Johann Wolfgang von Goethe, die Komponisten Frederic Chopin und Richard Wagner sowie zahlreiche Mitglieder der europäischen Königshäuser waren hier Stammgäste.

Mehr Informationen über das Ensana Nové Lázne Health Spa Hotel sowie den 25 weiteren Ensana Health Spa Hotels in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei gibt es unter www.ensanahotels.com/nove-lazne und www.ensanahotels.com

2019 gegründet, ist Ensana eine der größten Health-Spa-Marken in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 26 Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und Traditionshäusern. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern, deshalb bietet sie auch eine breite Palette für unterschiedliche Komfortklassen an.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Sanja Cengic

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781

ensana@claasen.de

http://www.ensana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Hindenburgstraße 2

64665 Alsbach-Hähnlein

+49625768781

ensana@claasen.de

http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.