Wo Auto verkaufen?

Wo kann man ein Auto verkaufen?

Es gibt sicherlich viele Wege ein Auto zu verkaufen, alt bewährte Verkaufsmöglichkeiten wie Zeitungsanzeigen oder Kärtchenhändler sind auch in 2020 noch gängig aber wirtschaftlicher sind Wege, die das Internet uns erschaffen hat, da spezielle Interessenten für alle Fahrzeugklassen angesprochen werden. Gebrauchtwagenbörsen im Internet bieten Ihren Service des Inserierens für den frei zugänglichen Markt an, dieser ist für den einfachen privaten Verkäufer nicht so empfehlenswert da auch ungeübte Interessenten Ihre Zeit stehlen werden und den Verkauf eher erschweren als erleichtern, potenzielle Käufer können von unzuverlässigen Preisdrückern nicht unterschieden werden, gleichzeitig gibt es viele Autoankaufsplattformen die anhand Ihrer Fahrzeugdaten mit teilweise Lockangeboten zu Vorführungstermin locken, böse Überraschungen bis hin zu Absagen, obwohl mit dem Ankauf aller Autos geworben wird stehen an der Tagesordnung. Dabei wird der Aufwand für Sie als Verkäufer als tote Investition abgehakt und bleibt Ihnen als eine negative Erinnerung.

Wo am besten Auto verkaufen?

Es empfiehlt sich gezielt mit einem direkt Ankäufer in Kontakt zu treten, denn hier haben Sie nicht nur einen persönlichen Draht zum Käufer, sondern können am besten verhandeln da so gesehen der Käufer auch über den Preis entscheidet, über Verkaufsvermittlungen werden Provisionen bezahlt die letztendlich Sie als Verkäufer über den niedrigeren Verkaufspreis zahlen werden. Ein professioneller KFZ Ankauf wird die Möglichkeiten einer kostenlosen Abholung anbieten, ein Autohändler, der keine Abholmöglichkeit hat ist wie ein Zimmerer ohne Hammer, dieses sollte für einen Autoankauf keine große Herausforderung sein, denn nicht alle zu verkaufenden Autos sind auf eigener Achse fahrbar, ob defekt, bereits abgemeldet oder ein schleichender Schaden, der die Zuverlässigkeit infrage stellt. Unserer Erfahrung nach sind Ankäufer ohne Abholmöglichkeit reine Vermittler, die die Fahrzeuge den eigentlichen Käufer zum Kauf anbieten. Gerade bei Fahrzeugen mit defekten wie einem Motorschaden, Getriebeschaden oder Unfallwagen sollten Sie sich für einen Profi im Autoankauf entscheiden, da auch die Abholungen sehr individuell sind. Meistens sind Fahrzeuge bereits abgeschleppt und auch die Anreise des Verkäufers ist mit hohem Zeitaufwand verbunden, da ist ein unzuverlässiger Käufer Fehl am Platz.

Kurzzusammenfassung: Egal wo Sie einen Gebrauchtwagen verkaufen möchten, Sobald die Frage “Wo Auto verkaufen” gestellt wird, sind wir als professioneller Autoankauf gerne für Sie da, wir kaufen Ihr Auto online mit der Vorabzahlung und holen Ihren PKW kostenlos mit unseren eigenen Autotransportern ab. Die Fahrzeugbewertung ist kostenlos und erfolgt digital, denn wir sind Profis und brauchen keine Fahrzeugbesichtigung für den Ankauf. Mit uns verkaufen Sie Ihren Gebrauchtwagen am bequemsten in ganz Deutschland an absolut zuverlässige Autoaufkäufer im Internet.

