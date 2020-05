Wissen auffrischen und vertiefen: In der Consultant Lounge für 9-Levels-Berater

Mit der Consultant Lounge wurde eine neue Online-Plattform für 9-Levels-Berater ins Leben gerufen

9 Levels Deutschland erweitert sein Online-Angebot. Nachdem erst vor Kurzem die Ausbildung zum 9-Levels-Berater um eine Blended- und Online-Variante ergänzt wurde, geht nun die Consultant Lounge an den Start. “In diesem speziellen Bereich der Online-Academy bekommen bereits zertifizierte Berater alles, was sie brauchen, um ihr Wissen über die 9 Levels aufzufrischen und kontinuierlich zu vertiefen. Auf der Basis verschiedener Online-Kurse erhalten sie Zugriff auf viele wertvolle Inhalte, die wir natürlich stetig aktualisieren und ergänzen”, so Sonja Wittig, Geschäftsführerin von 9 Levels Deutschland.

In der Lounge ist allgemeines Wissen zu den 9 Levels hinterlegt. Darüber hinaus gehe es vor allem um aktuelle und praxisbezogene Themen, wie Wittig weiter ausführt: “Über die letzten Jahre haben wir viel Wissen und Erfahrungen rund um die 9 Levels gesammelt. Abseits von den Zertifizierungen, dem Werte-Summit und unserer 9-Levels-Beratergruppe bei Facebook fehlte es aber an einer übergreifenden und funktionierenden Plattform zum tiefgreifenden Austausch von Theorie, Übungen, Case Studies und Co. Mit unserer Consultant Lounge haben wir genau so eine Plattform geschaffen.”

Der Begriff “Lounge” wurde bewusst gewählt, weil die neue Plattform ein Angebot darstelle, das inspirieren soll – egal an welchem Ort, denn die Anwendung funktioniert auch über Tablet oder Smartphone. “Die Berater können selbst entscheiden, ob und wie viel sie mit anderen interagieren möchten, ob sie die Inhalte strukturiert durcharbeiten oder sich das herauspicken, was für sie relevant ist”, so Sonja Wittig abschließend.

Die Anmeldung zur Lounge finden Sie hier:

academy.9levels.com/3017218/9-levels-consultant-lounge

Alles über die 9 Levels of Value Systems lesen Sie auf www.9levels.de

Die 9 Levels Deutschland GmbH ist Lizenzinhaber für die 9 Levels of Value Systems in Deutschland. Als wissenschaftlich fundiertes Analysetool, basierend auf der Forschung von Clare W. Graves, werden damit die Wertesysteme von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen sichtbar gemacht und Entwicklungsimpulse aufgezeigt. In den Zertifizierungen zum 9 Levels-Berater werden interessierte Berater, Trainer, Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte sowie Personal- und Organisationsentwickler darin ausgebildet, die Werteanalysen selbst vorzunehmen und bei Themen wie Kulturwandel, Change, Führung, Team, Vertrieb und mehr professionell wie pragmatisch in die Anwendung zu bringen.

