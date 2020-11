Wiser Door von Ritto by Schneider Electric bringt Türkommunikation 4.0

Gegensprechanlage mit Kamera und Smarthome-Anbindung für mehr Sicherheit und Komfort

Gegensprechanlagen sind seit vielen Jahren in Mehrfamilienhäusern, Gewerbeobjekten und auch in Privathäusern sehr weit verbreitet. Der klare Nachteil dieser Systeme ist die Tatsache, dass sie lediglich Ton übertragen und somit die eindeutige Identifikation von Personen schwierig machen. Mit Wiser Door von Ritto by Schneider Electric sieht das Ganze schon anders aus. Die Lösung verfügt neben Ton auch über Kameraüberwachung und lässt sich dank Netzwerkfähigkeit problemlos in bestehende Smart Home-Installationen einbinden.

Sicherheit und Komfort

Mehr Sicherheit und gesteigerter Komfort sind die entscheidenden Faktoren, die eine Lösung wie Wiser Door attraktiv machen. Durch die Möglichkeit, Personen eindeutig zu identifizieren, ist es kaum möglich, sich unbefugt Zutritt zum Gebäude zu beschaffen. Die Option, über eine gesicherte Verbindung die Tür aus der Ferne zu entriegeln, erleichtert den Alltag in häufig auftretenden Situationen. Hat ein Hausbewohner seinen Schlüssel vergessen und möchte wieder ins Haus, kann er beispielsweise ein Familienmitglied bitten, ihm über sein Smartphone die Tür zu öffnen. Auch einem bekannten Zusteller kann so unkompliziert die Möglichkeit zur Ablage von Paketen gewährt werden.

Für diese mobile Türkommunikation per App bedarf es lediglich der Integration des Wiser Door Gateways von Ritto by Schneider Electric in die bestehende Installation. Als Kommunikationseinheit stellt es die Verbindung zwischen TwinBus-Anlage sowie Netzwerk-Router und der Wiser Door App her. Eine Ethernet Verbindung ermöglicht die Integration verschiedener Smartphones, Tablets und SIP-Telefone, sodass diese die Freigabe per App vornehmen können.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Solution Insights Blog unter:

https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/building/door-communication.jsp

Über den Solution Insights Blog von Schneider Electric

Im Solution Insights Blog finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto “Life Is On” gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



