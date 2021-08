Wirkungsvolles Joint Venture: Aus Eventpanther und GH Prosound wird WIRKUNG.live

Neuer Event-Dienstleister im badischen Boxberg gegründet.

Anderthalb Jahre Pandemie stellen die Eventbranche vor enorme Herausforderungen. Die Eventagentur Eventpanther und der Veranstaltungstechniker GH Prosound packen sie nun gemeinsam an: Die beiden Firmen gründen ein Joint Venture und vereinen sich zu einem neuen Full-Service-Anbieter für Veranstaltungen. Ab September betreut das neue Unternehmen mit dem Namen „WIRKUNG.live“ die Ausrichtung von Events jeder Art.

„Der Zusammenschluss unserer beiden Firmen ist ein großartiger Schritt. Mit WIRKUNG.live gehen wir künftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und realisieren für sie das perfekte Event aus einer Hand“, freut sich Ben Panther über das Joint Venture. Als Gründer von Eventpanther übernimmt er gemeinsam mit Jochen Götz, Lukas Haag und Erik Walker die Geschäftsführung von WIRKUNG.live.

WIRKUNG.live vereint die langjährigen Expertisen der beiden Gründerfirmen: Eventpanther ist seit 2013 auf Videotechnik und Event-Konzeption spezialisiert. Der Fokus von GH Prosound liegt seit der Gründung im Jahr 2010 vor allem auf Ton- und Lichttechnik, Rigging und Bühnenbau. Mit der Vereinigung dieser Erfahrungen ist WIRKUNG.live in der Lage, ein breitgefächertes Angebot für die Planung und Umsetzung von Events anzubieten: Von der Konzeption über die Veranstaltungstechnik bis hin zur technischen Realisierung. Als Veranstaltungsdienstleister stattet WIRKUNG.live künftig Events mit Beschallung, Beleuchtung, Streaming-, Video- und Kameratechnik sowie Bühnenbau und Rigging aus. Kurzum: Die Kunden erhalten nun alles aus einer Hand.

Hauptsitz von WIRKUNG.live wird Boxberg bei Würzburg: Hier entsteht zur Zeit ein neues Firmengebäude mit 1.400 m² Lager- und Bürofläche. Zudem wird es eine Zweigstelle in Wehrheim bei Frankfurt am Main geben. Viele Veränderungen stehen also bevor – doch Altbewährtes bleibt auch erhalten: „Selbstverständlich bleiben wir nach dem Zusammenschluss unseren bisherigen Firmenwerten treu und stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Kunden, Mitarbeiter, Freelancer – sie alle bleiben unser zentraler Fokus“, versichert Geschäftsführer Jochen Götz.

Weitere Infos zu WIRKUNG.live gibt es unter www.wirkung.group

WIRKUNG.live ist ein Full-Service-Dienstleister für Veranstaltungen und Events jeder Art. Das Unternehmen startete im September 2021 als Joint Venture der Eventagentur „Eventpanther“ und des Veranstaltungstechnikers „GH Prosound“. Firmensitz ist das badische Boxberg, eine Zweigniederlassung befindet sich in Wehrheim bei Frankfurt am Main.

Kontakt

WIRKUNG live GmbH

Ben Panther

Werner-von-Siemens-Str. 8

97944 Boxberg

06081409880

bp@wirkung-live.de

http://www.wirkung.group

Bildquelle: Aufnahmeort: Schloss Schönbrunn, Wien