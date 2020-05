Wirksames Vertriebskonzept: Umsatzerhöhung von Nabenhauer Consulting!

Steinach im Mai 2020 – Ohne Bremsspuren setzt die Nabenhauer Consulting ihren Erfolgskurs fort und bringt mit dem Service “Strategische Vertriebsanalyse” ein aktuelles Angebot auf den Markt. Ausrichtung des innovativen Services ist es, alle beteiligten Vertriebsstrategien und – komponenten sowie die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter des Kunden Schritt für Schritt zu analysieren und praxistaugliches Vertriebskonzept zu erarbeiten, das in die Realität umgesetzt werden kann. Mehr über den Service “Strategische Vertriebsanalyse” jetzt im Internet unter: https://nabenhauer-consulting.com/strategische-vertriebsanalyse/

Es wurde an dem neuen Service “Strategische Vertriebsanalyse” intensiv gearbeitet und diese so optimiert, um sie so gut als möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen, damit die Konkurrenz an den Kunden nicht vorbeizieht. Durchwegs gab es eine positive Resonanz. Die Kunden können mit dem Service “Strategische Vertriebsanalyse” eigene Konzepte und Strategien entwickeln, um das persönliche Potenzial auszuschöpfen und sich beruflich zu entfalten. Der Service “Strategische Vertriebsanalyse” besticht dadurch, dass der direkt Schwachstellen aufzeigt, die behoben werden können, um das Ziel der Umsatzsteigerung zu erreichen: https://nabenhauer-consulting.com/strategische-vertriebsanalyse/

Der Service “Strategische Vertriebsanalyse” beinhaltet:

– Coaching für optimale Vertriebswege: von der Evaluierung der Grundlagen bis zur praktischen

Umsetzung

– Übernahme von Vertriebs-Optimierungen im Unternehmen

– Coaching zum automatisierten Vertrieb inklusive konkreten Schritt-für-Schritt Anleitungen

– Schulung von Vertriebs-Personal: aus der Praxis für die Praxis, konkrete Handlungsfelder und praktische Tipps für den Vertriebsablauf.

Die Vorteile dieses Services liegen auf der Hand: es werden die individuellen Zielvorgaben mit Hilfe eines versierten Trainers ermittelt, die verfolgt und umgesetzt werden können. Es wird auch eine wirkungsvolle Strategie in Hinblick auf das berufliche Weiterkommen im Verkauf erarbeitet, die den natürlichen Neigungen entspricht.

Der innovative Service “Strategische Vertriebsanalyse” ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, Robert Nabenhauer, ist sicher, dass unter seiner Verantwortung Nabenhauer Consulting weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: “Die Kunden erhalten unsere jahrelange Erfahrung rund um erfolgreiche Vertrieb und Marketing!”

Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Am Hauptsitz in Steinach werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie der Nabenhauer Consulting steht “Business mit Herz”. Wir sind der festen Überzeugung, dass Business mit Herz möglich und auch nötig ist und sich nachhaltig rechnet! Die Grundlage für die Erbringung der Dienstleistungen durch Nabenhauer Consulting ist ein positives Menschenbild und eine hohe Wertschätzung des Klienten.

