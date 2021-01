Wird dieses Buch zum “Knaller des Jahres” 2021?

Palsweis/Hua Hin: HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – 2. Auflage im Anmarsch

Der Untertitel dieser belletristischen Innovation hat sich geändert, der Inhalt mit seiner einzigartigen Mischung aus Fakten, Poesie, Parabeln und sogar Science Fiction bleibt.

So verschmelzen Belletristik und Sachbuch zu einem einzigartigen Leseerlebnis, loslassend und fesselnd zugleich. Mag sein, dass der teils philosophische Tiefgang des Werkes eine “Bestsellerbremse” ist, zeitlos-genial ist es allemal.

Stellvertretend dafür lautet der neue Untertitel: Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Zukunft! Aber lassen wir doch einfach eine Leserin und einen Leser aus “Lockdown-Deutschland” zu Worte kommen, die sich so zu HEITER leben, FREUDIG sterben äußern:

Marcel Reich-Ranicki …

… würde dieses interessante Buch annehmen, zerreißen und wieder mit Hochgenuss zusammensetzen. Ich könnte mir als begeistertem Leser auch seinen Kommentar vorstellen: “Eine freche Herausforderung mit einem starken Spritzer Humor und abgrundtiefem Gestaltungswillen!” Schade, dass der Großmeister der Literaturkritik nicht mehr unter uns weilt, aber ich stimme seiner fiktiven Beurteilung von “Heiter leben, freudig sterben” zu.

Anna Frey, München

Auf die den Menschen immer bedrängende Frage nach dem Sinn seines Daseins gibt “Heiter leben – freudig sterben” eine umfassende und tiefschürfende Antwort. Der Autor führt den Leser in einem sich Schritt um Schritt steigernden Geistesparcours durch die gesamte Breite unserer Existenz in einem unermesslichen Universum: die Sinnsuche, welche auch die Quantenphysik mit einbezieht, erhellt sich in dieser gekonnt formulierten Abhandlung, die zugleich in die Zukunft mit einer besseren Welt weist.

Alain Arten-des Granges – Lese- und Literatur-Förder-Verein e.V.

Verbleibt die Frage, wo man dieses zukunftsweisende und dennoch hochaktuelle Werk ordern kann und warum es noch nicht auf der SPIEGEL-Bestsellerliste angekommen ist: Die Antwort lautet ÜBERALL, in ihrer Buchhandlung, beim IDEA-Verlag, AMAZON, THALIA, HUGENDUBEL, WELTBILD usw., in der Schweiz, in Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Tschechien, Ungarn, Finnland und sogar auf der Insel U.K.

Auf SPIEGELs Bestsellerliste wird es erst dann erscheinen, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass das Aufzeigen eines neuen, keiner Ideologie unterworfenen Gesellschaftsbildes keine Rebellion, sondern eine Bereicherung im Wettbewerb der Ideen ist.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt – 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis. Als kostenlose Weltneuheit erhält der Leser auf Anforderung per Email eine persönliche Widmung des Autors, die er ausdrucken und in die erste Buchseite einpassen kann.

