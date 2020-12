WIR ZWEI, JETZT! – Gedichte und Selbsthilfe in Einem

Kathrin Laborda macht den Lesern in “WIR ZWEI, JETZT!” ein Meer voller Möglichkeiten zugänglich.

Die Leser finden in diesem etwas anderen Mutmachbuch eine Mischung aus Gedichten und Hilfe zur Umsetzung der eigenen Themen. Das Buch nimmt die Leser auf eine Reise von Annehmen, Loslassen, Auszeiten, Umsetzen und Selbstverwirklichung mit. Einfach SEIN bekommt durch die Worte der Autorin eine eigene Bedeutung. Alles dreht sich in dem Buch rund um das sogenannte POETRY FIRE. Dies ist ein Feuerwerk an Worten, die berühren, inspirieren und Emotionen wecken, ergänzt durch Aktivitäten und Möglichkeiten zum Annehmen, Auszeiten schaffen, Spaß haben, Umsetzen und Loslassen. Die Worte dieser Gedichte können von den Lesern in ihren Alltag wiederholend integriert werden, was ihnen möglicherweise im Alltag in schwierigen Situationen Kraft spenden kann.

Die Leser erhalten mit “WIR ZWEI, JETZT!” von Kathrin Laborda die Chance in ihrem eigenen Leben mehr Auszeiten, Leidenschaft, Freiheit, Spaß, Umsetzen und Gelassenheit zu finden. Leser, die bereits lösungsorientiert leben und mit innerer Stärke, Achtsamkeit und Gesundheit bestückt sind, werden zwischen den Zeilen lesen können oder empfehlen gerne das Buch weiter. Die Leser können in dem Buch Gedichte lesen und Eindrücke dokumentieren, Themen erkennen, annehmen, heilen, loslassen, Raum für Neues schaffen und ihre eigenen Grenzen sprengen.

“WIR ZWEI, JETZT!” von Kathrin Laborda ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17881-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

