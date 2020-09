Wir von Autoankauf Wuppertal kaufen Gebrauchtwagen in jedem Zustand

Location: Messe Erfurt, Carl-Zeiss-Saal Street: Gothaer Str. 34 City: 99094 - Erfurt (Germany) Start: 22.09.2020 09:00 Uhr End: 22.09.2020 13:00 Uhr Entry: free get ticket Innovation und Dialog werden wieder groß geschrieben in der zweiten Fachveranstaltung des ZO.RRO-Projektes "Zur Zukunft einer CO2-freien Energieversorgung am Beispiel Thüringens - Industrieseitige Lösungen." Das ZO.RRO LAB#2 findet am 22. September 2020 von 09:00 bis 13:00 Uhr vor Ort in Erfurt sowie virtuell statt. Die Teilnahme...