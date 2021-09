„Wir sind Neuromonitoring“: 25 Jahre Dr. Langer Medical

Die Erfolgsstory von Heike und Dr. Andreas Langer startete im Jahr 1996, damals noch unter dem Namen „Ingenieurbüro für Informatik und Medizintechnik“. Vier Jahre später erfolgte der Umzug nach Waldkirch in die Fabrik Sonntag, ein „Campus für innovative Unternehmenskultur“, wie diese Location auf der Website genannt wird. Damit begann der rasante Aufstieg von Dr. Langer Medical auf dem Gebiet Intraoperatives Neuromonitoring, ein Spezialgebiet der Medizintechnik mit dem Fokus auf Lokalisation, Stimulation und Überwachung von Nervenstrukturen während Operationen (z.B. an Schilddrüse oder Wirbelsäule), um eventuelle Verletzungen und Einschränkungen als Folge ebendieser zu vermeiden.

Im Jahr 2003, Jahre vor dem iPhone, brachte das Unternehmen seinen ersten Touchscreen – Neuromonitor auf den Markt – den AVALANCHE®. Dieses revolutionäre Bedienkonzept etablierte sich schnell auf dem deutschen Markt und legte den Grundstein für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Heute sind die prämierten Systeme der AVALANCHE® – Produktserie weltweit im Einsatz und stehen mehr denn je für medizintechnische Innovation und höchste Qualität Made in Germany. Vor fünf Jahren, 2016, wurde der neu erbaute Firmensitz „Am Bruckwald“ eingeweiht – ein modernes Gebäude mit diversen technischen Neuerungen (z.B. dem großen Reinraum zur Fertigung von Zubehör) auf drei Etagen und jeder Menge Platz für die expandierende Belegschaft.

Eine echte Erfolgsgeschichte – auch in Zeiten von Corona

Auch im 25. Jahr ihres Bestehens erfreut sich die Dr. Langer Medical GmbH aus Waldkirch einer starken Nachfrage. Zwar stellten die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 eine echte Herausforderung für das Unternehmen dar, diese konnte jedoch mit vereinten Kräften gemeistert werden. Hierbei erwies es sich als besonderes Plus, dass sich die Firma zu 90% auf lokale Lieferanten stützt und die für viele andere KMUs fatalen Lieferengpässe somit vermieden werden konnten. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen seit jeher durch eine hohe Verlässlichkeit für Kunden und Mitarbeiter aus, wobei besonders das gute und breit aufgestellte Risikomanagement eine entscheidende Rolle spielt. Deshalb ist es kein Zufall, dass die Dr. Langer Medical GmbH für das erste Halbjahr ihres 25. Jubiläumsjahres ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen kann.

Stabiler Aufwärtstrend ist Trumpf

Dank der zweistelligen Wachstumssituation soll auch personell weiter aufgerüstet werden. Hierbei sind vor allem die Abteilungen Entwicklung und International Sales sehr gefragt und bieten qualifizierten Bewerbern viele attraktive Möglichkeiten in einer Branche mit Zukunft.

Zu Beginn des Jahres wurde das Team der Geschäftsführung durch Christian Hartmann verstärkt, der bereits bis 2013 bei Dr. Langer Medical als Vertriebsleiter tätig war. So konnten schon im ersten Halbjahr wertvolle Impulse im Bereich Vertrieb und Marketing gesetzt werden, die nun den Wachstumstrend der Firma weiter untermauern. Das erklärte Ziel der Dr. Langer Medical GmbH ist es, auch in den kommenden Jahren Medizintechnik auf höchstem technischen Niveau zu entwickeln und herzustellen. Das Streben nach Qualität, Respekt und Transparenz im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern sowie das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung, sind in der Unternehmensphilosophie fest verankert und lassen einen durchaus optimistischen Blick in die Zukunft zu. Einziger Wermutstropfen: die geplante Party zum 25. Firmenjubiläum musste aufgrund von COVID-19 leider ausfallen. Mittlerweile ist aber die komplette Belegschaft geimpft und die wohlverdiente Feier kann, so hofft das Unternehmen, im Herbst nachgeholt werden.

