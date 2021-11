Wir sind mit dem TARAN auf der eat&style in München

Location: Zenith München

Street: Lilienthalallee 29

City: 80939 – München (Germany)

Start: 06.11.2021 11:00 Uhr

End: 07.11.2021 18:00 Uhr

Entry: 16.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Die eat&style startet endlich wieder durch und verwandelt das Zenith in München am 06. und 07. November 2021 zu einem riesigen Genusstempel. Wir werden mit der TARAN Grill- und Feuerschale dabei sein und freuen uns, den leidenschaftlichen Foodies unser einzigartiges Designobjekt aus Eisenguss vorstellen zu dürfen. Wir haben allerdings nicht nur unsere Grill-und Feuerschale dabei, sondern präsentieren in diesen Tagen das erste Mal den AIDAN Feuertopf – ebenfalls aus Eisenguss gefertigt.

Vorbei schauen lohnt sich. Wir sind am Samstag, den 06.11.2021 von 11-20 Uhr und am Sonntag, den 07.11.2021 von 11-18 Uhr am Stand C 20 für Euch da.

Unter dem Markennamen IGNIUM (lat. Ignis – Feuer) und dem Logozusatz „DESIGN CRAFT“ entwickelt und produziert die FONDIUM Group GmbH innovative und funktionale Designobjekte aus Eisenguss für den Außenbereich. Das IGNIUM-Produkt Nr. 1 heißt TARAN und wird in zwei Ausführungen angeboten. TARAN ist puristisch als Feuerstelle und mit umfangreicher Komplettausstattung als TARAN Grill online erhältlich.

Die FONDIUM Gruppe ist mit aktuell ca. 1.800 Mitarbeitern Europas führender Anbieter von Eisengusskomponenten für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Gießerei-Werke sind an den Standorten Singen und Mettmann vertreten. Das Know-how erstreckt sich von der (Groß-) Serienfertigung z.B. für Sicherheits-Komponenten im PKW-Chassis Bereich bis hin zur Fertigung von LKW-Rahmenanbauteilen und Radnaben. Hierbei stellen die Entwicklung, Produktion und Weiterverarbeitung hochbeanspruchbarer Leichtbauteile aus hochfestem Eisen-Sandguss (Sphäroguss), für Personenkraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, das Kerngeschäft dar. Das Unternehmen legt Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Firmenkontakt

FONDIUM Group GmbH

Achim Schneider

Julius-Bührer-Straße 12

78224 Singen

+49 (0) 7731 886-460

info@fondium.eu

http://www.fondium.eu

Pressekontakt

IGNIUM eine Marke der FONDIUM Group GmbH

Julia Ströhle

Julius-Bührer-Straße 12

78224 Singen

+49 (0) 7731 886-460

presse@ignium.eu

http://www.ignium.eu