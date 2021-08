Wir finden für Sie die passende Gewerbeimmobilie

Chancen und Standortvorteile für Unternehmen im Kanton Basel-Landschaft

Die grosse Anzahl von ansässigen Firmen, KMUs und unterschiedlichen Gewerbetreibenden weisen den Kanton Basel-Landschaft, BL, als einen begehrten Gewerbe- und Industriestandort aus.

Der Kanton bietet dort niedergelassenen Firmen, KMUs und Unternehmen viele Vorteile. Die wichtigsten sind: 1. Lage und Verkehrsanbindung, 2. Wachstumsregion mit Expansionsmöglichkeiten, 3.Niedrige Unternehmenssteuern und geringes Abgabenniveau, 4.Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit hervorragender Ausbildung, 5.Kanton mit viel Innovationsgeist und Unternehmertum, 6.Attraktivität des Standorts als Lebensraum und 7.Wirtschaftsregion Basel Area

1. Lage und Verkehrsanbindung: Der Schweizer Kanton BL befindet sich geographisch im Herzen Europas. Sehr vorteilhaft ist die hervorragende Erschliessung durch den eigenen Flughafen, die Autobahn, Schiene und Hafen. Die zwei Hauptverkehrsachsen, Biel/Bienne-Belfort (Frankreich) und die Nord-Süd-Verkehrsachse Deutschland/Benelux-Italien, ermöglichen eine internationale Anbindung und gute Erreichbarkeit über die Strasse. Die Mobilität durch die öffentlichen Verkehrsmittel Bahn, Tram, S-Bahn und Bus ist gewährleistet.

2. Wachstumsregion mit Expansionsmöglichkeiten: Der Kanton BL ist eine Wachstumsregion. Im Kanton gibt es noch 765 Hektar unbebaute Bauzonen für die Bebauung für verschiedenste Gewerbearten (Stand 2018). Darüber hinaus gibt es in der Region viele Gewerbeimmobilien zum Mieten. Die Mietpreise sind im Vergleich zu Basel-Stadt in der Regel günstiger.

3. Niedrige Unternehmenssteuern und geringes Abgabenniveau: Strategie des Kantons BL ist es, Steuersätze für Unternehmen und deren Mitarbeiter tief zu halten. Im weltweiten Vergleich der Unternehmenssteuerbelastung belegt Basel-Land im Indexwert einen der ersten 10 Ränge. Somit ist der Kanton innerhalb der Schweiz ein sehr attraktiver Standort und kann im internationalen Vergleich glänzen.

4. Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit hervorragender Ausbildung: Gegenüber der restlichen Schweiz hat die Region BS/BL einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Fachkräften. Ein hohes Qualitätsniveau von verfügbaren Kräften wird durch die Universität Basel unterstützt. Die Universität Basel konnte ihr Ranking in den vier bekanntesten internationalen Hochschulrankings, auf den Rängen der besten 150 Universitäten der Welt, weiter behaupten. Zudem kommen die Arbeitspendler aus dem Elsass und Südbaden.

5. Kanton mit viel Innovationsgeist und Unternehmertum: Der mittlerweile sehr bekannte Slogan „Wer hat es erfunden?“ könnte aus dem Kanton Basel-Landschaft kommen. Fast ein Fünftel der in der Schweiz angemeldeten Patente kommen aus der Nordwestschweiz. Viele bekannte Marken, wie Elmex, LAUFEN Bathrooms, Ricola, Vitra oder Weleda haben in BL ihren Firmensitz. Grosse Firmen wie Actelion, Ameropa Holding, Clariant, Endress+Hauser, Florin AG, Grosspeter oder M + R Spedag Group haben sich hier niedergelassen.

6. Attraktivität des Standorts als Lebensraum: Der Kanton bietet ein breites Spektrum an gut erschlossenem Wohn-und Lebensraum: urbane Gemeinden mit direktem Anschluss an die Stadt Basel, Kleinstädte wie Liestal und Laufen und eine Vielzahl an ländlichen Gemeinden. Viele Regionen sind landschaftlich sehr reizvoll und bieten eine hohe Lebensqualität mit grossem Freizeitwert. Die kurzen Wege innerhalb der Städte und Gemeinden unterstreichen die Attraktivität des jeweiligen Standortes.

7. Die Wirtschaftsregion Basel Area: Im trinationalen Metropolitanraum Basel sind ca. 1,3 Millionen Menschen ansässig. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt in BS/BL im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt um fast 40% höher. In den beiden Halbkantonen, Basel-Stadt (BS) und Basel-Landschaft (BL) gibt es mehr als 349.000 Beschäftigte. Beide Faktoren belegen eindrücklich die Wirtschaftskraft der Region BS/BL.

Ihr Partner für Gewerbeimmobilien nicht nur im Kanton Basel-Landschaft

Peter Straub Immobilienmanagement bietet gewerblichen Mietern unterschiedliche Objekte in Basel-Landschaft. Derzeit sind Liegenschaften in Aesch, Liestal, Pratteln und Reinach im Angebot. Ein Teil der Gewerbeimmobilien sind Büroimmobilien, die von Firmen, Rechtsanwälten, Arztpraxen, Physiotherapeuten oder für ähnliche Zwecke genützt werden können. Wir bieten Ihnen sehr flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, die einen breitgestreuten Bedarf abdecken, zum Beispiel die Produktionsimmobilie, die sich für die Produktion von Waren, Verwaltung des Unternehmens, Vertrieb und Logistik eignet. Bei uns finden Sie auch Retail- und Verkaufsräume als idealen Präsentationsort Ihres Warenangebotes. Einige Standorte halten auch Lager bereit. Neben dem Angebot in BL finden Sie bei uns Gewerbe-flächen in fast allen Teilen der deutschsprachigen Schweiz.

