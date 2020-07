“Wir, die Werbeagentur Detailliebe tun was für Leipzig!”

Immobilien-Werbeagentur Detailliebe:

Leipzig, 01. Juli 2020 – Eine Werbeagentur, die auf Immobilienmarketing spezialisiert ist, nimmt ihre Mitwelt automatisch perspektivisch wahr – wie ein Gebäude. Und ein Gebäude ist mehrdimensional. Unter seinem Dach leben oder arbeiten oft viele Menschen. Alle haben ihre eigenen Bedürfnisse. Aber nicht immer sind die Voraussetzungen zu deren Verwirklichung auch optimal. Doch es gibt ja eine Gesellschaft, die solidarisch und hilfsbereit sein kann. Unter diesem Blickwinkel engagiert sich die Werbeagentur Detailliebe aus Leipzig abseits ihrer Geschäftstätigkeit. Mit ihren regelmäßigen Sponsoringaktivitäten will sie ein Zeichen setzen und auch einer Stadt und den Menschen etwas zurückgeben, in deren Mitte die Werbeagentur in den vergangenen 16 Jahren eine erfolgreiche Entwicklung hin zu einem der führenden Immobilienmarketeer Leipzigs genommen hat.

Sponsoring beim Charity-Golfturnier

Am 25. Juli findet das 1. Sportwagen Club e.V. Charity Golfturnier statt. Im Golfclub Markkleeberg am Cospudener See werden die Schläger zugunsten des RTL-Projekts “Wir helfen Kindern” und der Ralf Rangnick Stiftung geschwungen. Über den Rasen werden dann neben Leipziger Golfenthusiasten auch zahlreiche Prominente spazieren. Die für die Planung verantwortlichen des Sportwagen Clubs freuen sich, dass nach den Corona-Einschränkungen wieder ein Ereignis wie dieses möglich ist. 2019 gingen stattliche 65.000 Euro an “Wir helfen Kindern”. Diese Zahl gilt es in diesem Jahr noch zu übertreffen. Mirko Friebös, Inhaber der Werbeagentur Detailliebe: “Wir haben nicht lange überlegen müssen, um diesen Event als Sponsor angemessen zu unterstützen. Der gute Zweck ist ein großer Ansporn – und der Hintergrund spricht unsere Begeisterung als sportorientierte Agentur an.”

Der Rugby Club braucht neuen Rasen

Ein Rugby-Spiel ist so ziemlich das Gegenteil einer gepflegten Golfpartie – aber für Kenner nicht minder faszinierend. Die Werbeagentur Detailliebe hatte schon einige Zeit Verbindungen zum Rugby Club Leipzig (RCL) gepflegt. Der ist wie viele andere Vereine auch von der Corona-Krise kalt erwischt worden, zumal die dringend nötige Sanierung des Spielfeldrasens anstand. Natürlich sollen die wackeren Leipziger Rugby-Spieler nicht auf einem Sturzacker auflaufen. So schloss die Werbeagentur kurzerhand Ende Mai einen Marketingvertrag für das weitere Jahr 2020 mit dem RCL. Mit ihrem Einsatz wollen die Werber mit Herz für den Leipziger Sport einen Beitrag leisten, dass auch auf dem Spielfeld schnell wieder Gras über die Coronazeit wachsen kann. Ebenfalls übernimmt die Werbeagentur Detailliebe, federführend das gesamte Marketing des RCL.

Spende für Kino Taucha

Muss es immer Sport sein? Leipzig ist reich an lokalen Besonderheiten – viele sind aber auch in ihrem Bestand gefährdet. Dazu gehört das Tauchaer Kino CT Lichtspiele. Dessen Betreiber hat nun den Cineasten der Stadt Gutscheine angeboten, die den Fortbestand des Traditionskinos sichern sollen. Bisher sind knapp 9.000 Euro mit Einzelspenden zusammengekommen. Auch die Werbeagentur Detailliebe ließ sich nicht lange bitten und erwarb mehrere der Spendengutscheine. Mirko Friebös: “Immerhin handelt es sich doch um unser Lieblingskino. Und wir tun das auch für Leipzig.”

