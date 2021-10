Winterzeit. Licht an in Deutschlands dunkelsten Ecken.

Erste deutschlandweite Initiative von LUX GLENDER und dem Fachmagazin LICHT

Leinfelden/Echterdingen/München 29.10.2021

Das schwäbische Unternehmen LUX GLENDER und das Fachmagazin LICHT aus München starten mit Umstellung auf die Winterzeit die erste deutschlandweite Initiative mit dem Ziel die dunkelsten, vernachlässigten und unsichersten Unterführungen, Überführungen, Fahrrad- und Fußgängerwegen aufzuspüren und dann den Verantwortlichen vor Ort Lösungen aufzuzeigen mit dem Ziel diese umzusetzen.

Dafür werden Bürgerinnen & Bürger quasi als Scouts aufgefordert, eigene Fotos oder Videos von den betreffenden Orten an LUX GLENDER zu senden.

Wer kennt sie nicht die dunklen Orte?

Jeder kennt in seinem Umfeld Orte, Unterführungen oder Durchgänge, Tiefgaragen oder Plätze die man bei Einbruch der Dunkelheit eigentlich nicht betreten möchte.

Leider sind diese bei den betreffenden Verantwortlichen oft nicht präsent und geraten schnell in Vergessenheit, so dass es keine zeitgemäßen, sicheren und umweltfreundliche Lösungen geben kann.

Die beiden Initiatoren wollen dies ändern und setzen auf die Kraft der Mithilfe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern.

Nur mit „echten Fotos“ der gruseligen Orte können die zuständigen Stellen bei Gemeinden und Städten überzeugt werden. Da sind sich die beiden Initiatoren LUX GLENDER und das Fachmagazin LICHT einig.

Nachdem die Fotos bei LUX GLENDER, per mail, INSTAGRAMM @lux_glender oder Facebook eingegangen sind, wird man sich mit diesen „echten Bildern“ an die zuständigen Stellen der Städte & Gemeinden wenden und anschließend in Zusammenarbeit mit Lichtplanern, Lichttechnikern und Architekten umweltfreundliche, Vandalen sichere und ästhetische LED-Licht Lösungen präsentieren.

Die initiierte Aktion soll bis zum Ende der Winterzeit gehen und wird mit weiteren Highlights nachhaltig ab 31.10.2022 fortgeführt.

ÜBER LUX GLENDER

Mit unseren innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ haben wir eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung entwickelt. Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie. Der LED- Handlauf lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

DORT EINSETZEN, WO SICHERES

UND UMWELTFREUNDLICHES LICHT GEFRAGT IST.

LUX GLENDER Licht-im-Handlauf-System gibt den Städten, Gemeinden, Lichtplanern und Architekten ein ausgeklügeltes System an die Hand, das sich sehr einfach als Wegweiser, als Sicherheitsführung oder auch als Designelement perfekt genau dort einsetzen lässt, wo umweltfreundliches Licht gefragt ist.

ENTSCHEIDEND MEHR SICHERHEIT AN PROBLEMPUNKTEN.

Mit dem LED Handlauf System kann die zuständige Stelle zeitgemäß ab sofort in moderner und energieeffizienter Anmutung für die Sicherheit der Bürger:innen etwas bewegen und zusätzlich dem zunehmenden Vandalismus harte Edelstahl-Fakten entgegensetzen: Ein abgestimmtes, angepasstes und wegführendes Licht für Brückenübergänge, Bahnsteige, Fuss -und-Fahrradwege, in Unterführungen und im gesamten Öffentlichen Bereich.

LUX GLENDER bietet mit seinem innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung.

Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie.

Das „Licht-im-Handlauf-System“ lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

