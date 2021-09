Winterzeit im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Weil das Meer zu jeder Jahreszeit ruft

München/ Travemünde, 29. September 2021. Wer das Meer liebt, dem ist die Jahreszeit egal. Für eine kurze Auszeit an der Ostsee ist das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde der perfekte Standort. Rund um das Hotel finden sich nach den turbulenten Sommermonaten nun menschenleere Strände und kristallklare Meeresluft. Unbestritten hat der Winter an der Ostsee seinen ganz besonderen Reiz.

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet seinen Gästen für eine Auszeit am Meer das folgende, umfangreiche Angebot:

*2 Übernachtungen inklusive ATLANTIC-Paket

*1 x ATLANTIC Fondue in 3 Gängen am Freitagabend im Raum „Baltic View“

für 2 Pers.

*1 x ATLANTIC Afternoon-Tea am Samstagnachmittag in der Seven C“s Bar mit typisch englischen Köstlichkeiten (ab 15 Uhr) für 2 Pers.

Das ATLANTIC-Wohlfühlpaket beinhaltet:

*Reichhaltiges ATLANTIC Frühstücksbuffet von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr

*0,7l-Flasche Mineralwasser im Zimmer bei Ankunft

*Fünf alkoholfreie Getränke in der Minibar bei Ankunft (pro Zimmer)

*Leysieffer Kaffee- und Teezubereiter mit Kaffeekapseln und Teeauswahl im Zimmer

*Zwei kostenfreie Sky-TV-Kanäle

*kostenfreier Zugang zum hoteleigenen WLAN und zur Mediabox mit täglich aktuellen Tageszeitungen und Magazinen

*Flauschiger Bademantel und Slipper im Zimmer

Abgerundet wird das umfangreiche Paket durch den, im Preis bereits enthaltenen Zugang zum ATLANTIC Beauty & Spa mit Schwimmbad, Saunen, Dampfbädern, Fitnessraum und Ruheräumen. Der 20 Meter lange Swimmingpool mit einer illuminierten Ostseepanoramaprojektion und die finnische Sauna, ein Sanarium und zwei Dampfbäder sorgen für Entspannung. Der Fitnessbereich, ausgestattet mit neuesten Cardio- und Kraftgeräten steht für ein intensives Ausdauerprogramm zur Verfügung.

Ganz neu im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde ist das entspannende und stärkende Kursangebot von Yoga- und Pilates-Coach Constanze Hesse-Neuhaus. Dynamische Vinyasa Flows, wie zum Beispiel beim „Morning Flow“, immer samstags um 9:00 Uhr, bestehend aus Bewegung und Atmung werden beim Yoga zu einem fließenden Erlebnis verbunden, das die eigene Körperwahrnehmung fördert, die Muskulatur dehnt, das Herz-Kreislaufsystem stärkt und die persönliche Achtsamkeit fördert. Das 60-minütige Yoga-Programm ist in den Inklusivleistungen enthalten. Das Pilates-Angebot stärkt die Körpermitte, das sogenannte Powerhouse. Die Übungen aktivieren, dehnen und entspannen gezielt einzelne Muskelpartien. Die kontrollierten und auf den jeweiligen Bereich konzentrierten Ausführungen der Übungen stehen hier im Vordergrund. Constanze Hesse-Neuhaus hat durch ihre Arbeit als Yoga-Trainerin, u. a. in Kalifornien, einen fließenden Hatha-Yoga-Stil entwickelt, der alle Sinne anspricht und nachhaltig entspannt.

Preis pro Person: ab 257 Euro im Einzelzimmer und ab 306 Euro im Doppelzimmer

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

Bildquelle: (c) ATLANTIC Grand Hotel Travemünde