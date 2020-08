Wintersport-Marke “INDIGO” gerettet

Der brasilianische Hersteller von Schmelztiegeln, CADINHOS hat sich entschieden seine Marktpräsenz in Europa auszubauen. Der brasilianische Hersteller von Schmelztiegeln CORONA CADINHOS LTDA. hat sich entschieden seine Marktpräsenz in Europa auszubauen. Dazu wurde mit der MCK in Köln (Management Consulting Kastner GmbH & Co. KG) ein entsprechendes Abkommen für den europäischen Markt vereinbart. Neben der reinen Betreuung der Kunden und der Aufbau eines Vertriebsnetzwerks ist u.a....