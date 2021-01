Wintergarten der besonderen Art – Qualität aus Süddeutschland von der Eichinger Schreinerei

Januar 2021. Entdecken Sie wunderschöne, hochqualitative Wintergärten und Glashäuser für Ihr Zuhause oder den Gastro-Bereich auf unserer Ausstellung in Neuhaus am Inn.

Mit einem Wintergarten von Eichinger können Sie Ihr Zuhause oder Ihr Restaurant mit einem wunderschönen Außenbereich ausstatten, den Sie und Ihre Gäste bei allen Wetterlagen genießen können. In den heißen Sommertagen bleiben unsere Wintergärten schön kühl, während Sie im Winter den Schnee von einem gemütlichen, warmen Platz mit Panoramablick aus erleben können.

Unser Team hilft Ihnen bei jedem Schritt des Projektes. Angefangen mit der Planung des Wintergartens bis hin zu den notwendigen Genehmigungen und natürlich der Montage an Ihrem Haus. Und bei unseren Wintergärten und Glashäusern handelt es sich um Produkte von höchster Qualität. So verbinden wir Materialien wie Aluminium und Holz und machen Gebrauch von den für den Außenbereich optimalen Eigenschaften dieser Materialien, damit Ihr Produkt am Ende witterungsbeständig und damit für lange Zeit erhalten bleibt. Ein weiterer Vorteil: Mithilfe unserer besonderen Technik werden die Eckverbindungen der Aluminiumrahmen verschweißt, um damit optimalen Wärmeschutz zu gewährleisten. Auch unsere doppelten Dichtungsebenen sowie ein eingebauter Dachvorsprung sorgen dafür, dass Sie lange von Ihrem Wintergarten haben werden, und die Materialien optimal geschützt sind. Und damit auch Sie vor Wettereinflüssen geschützt sind, verbauen wir in unseren Wintergärten eine Sonnenschutz-Verglasung im Dach.

Eichinger verbindet Tradition mit Innovation. Und so haben wir unser patent- und markengeschütztes EiCor®-System entwickelt. Dieses sorgt dafür, dass Ihr Wintergarten auch bei extremsten Wetterbedingungen haltbar bleibt. Egal ob starke Hitze oder hohe Niederschlagsraten – mit unserer Technik kann all das Ihrem Wintergarten nichts anhaben. Mithilfe eines massiven, porenfreien Mineralwerkstoffes bleibt Ihr Wintergarten stoß-, schlag- und kratzfest. Auch über einen langen Zeitraum hinweg bleibt die Form des Materials erhalten, und es kommt nicht zu Korrosion. Ihr Wintergarten wird dadurch auch nach längerer Zeit immer noch aussehen wie neu.

Wenn es um das Design eines Wintergartens geht, können die Geschmäcker natürlich verschieden sein. Wir bei Eichinger wissen, dass jeder Kunde seine eigenen Vorstellungen davon hat, was am besten zum Haus passt und in welchen Farben er oder sie sich am wohlsten fühlt. Deshalb bieten wir Ihnen ein großes Angebot an verschiedenen Holzarten, mit denen Ihr Wintergarten gebaut wird. Zu den günstigsten Standardholzarten gehören die Klassiker Fichte, Lärche und auch Eiche. Wer es etwas exklusiver haben will, kommt mit unserer Auswahl für den gehobenen Anspruch voll auf seine Kosten, denn wir bieten zahlreiche exklusive Hölzer, die Ihren Wintergarten veredeln.

Die hohe Qualität unserer Arbeit wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert. So haben wir unter anderem den Best Business Award für Nachhaltigkeit, den Bundespreis für hervorragende Innovatorische Leistungen für das Handwerk und den Exportpreis Bayern in der Kategorie Handwerk erhalten – denn auch im Ausland werden unsere Glashäuser und Wintergärten und deren hohe Qualität geschätzt. Wenn Sie sich ein Bild von unseren Arbeiten machen und unsere Technik sowie die eingesetzten Materialien sehen wollen, vereinbaren Sie gerne telefonisch einen Termin und besuchen Sie unsere Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und helfen Ihnen gerne bei allen Belangen zu Ihrem Wintergarten oder Glashaus.

Kontakt: eichinger-wintergarten.de

