wineo 400 – authentischer Designboden in 3 Verlegearten

wineo 400 ist einer der bekanntesten Designböden am Markt. Die Firma Windmöller führte damals als einer der ersten Hersteller das Klicksystem auch für Vinyl-Designbeläge ein, damals noch unter den Namen Laguna und Bacana.

Die Nachfolger heißen wineo 400, wineo 600 und wineo 800. Die Linie 400 wurde entwickelt, um einen modernen Bodenbelag in der jeweils passenden Verlege-Variante einsetzen zu können. Jedes Dekore bzw. Design gibt es zur Verklebung mit dem vorbereiteten Unterboden (geeignet für den versierten Profi) sowie in einer Variante zum Klicken oder als Multi-Layer ebenfalls mit Klicksystem. Die beiden Klick-Vinyl Böden sind geeignet um auch vom versierten Hobbyhandwerker verlegt zu werden.

Insgesamt 18 Holzdesigns und 10 Steindesigns bzw. Fliesendesigns sowie 12 Holzdesigns in XL-Dielen Formaten mit hochwertiger Synchronprägung stehen zur Verfügung. Diese Designbelag Kollektion ist optimiert für den privaten Wohnbereich, robust und einfach zu pflegen. Besonders interessant sind die Holzdekore im XL-Plankenformat der wineo 400 wood XL Kollektion. Die großen Planken wirken besonders in größeren Wohnräumen großzügig und hochwertig. Es gibt sie auch als Multi-Layer Ausführung mit Synchronprägung. Multilayer bezeichnet einen Boden aus mehreren Materialschichten. Die Trägerplatte besteht dabei aus HDF, ähnlich einem Laminatboden. Diese hat den Vorteil, dass der Bodenbelag insgesamt sehr stabil ist. bei schwimmender Verlegung auf einer Dämmunterlage kann der Bodenbelag so ideal vom restlichen Baukörper akustisch entkoppelt werden, ohne dabei instabil zu werden oder zu „klappern“.

Verfügbar als elastischer Designbelag zum Kleben und Klicken oder als Multi-Layer ebenfalls mit Klicksystem, die wineo 400 ein echter Allround-Bodenbelag. wineo 400 bietet durch Ihre drei Möglichkeiten der Verlegung Gestaltungsfreiheit und Flexibilität. Und für maximale Gestaltungsfreiheit gibt es diese drei Varianten in sämtlichen Designs. Hier hat die wineo Designabteilung wieder ganze Arbeit geleistet, die Dekore treffen den Zeitgeist und passen zu aktuellen Einrichtungs-Trends, sind aber dennoch zeitlos um nicht schon morgen wie Schnee von gestern zu wirken..

wineo 400 Designboden zum Klicken ist besonders einfach zu verlegen. Durch seine praktischen und effektiven Klickverbindungen wir nur Cutter-Messer und ein Gummihammer benötigt. Die geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm macht ihn zu einer guten Renovierungs-Lösung. Das Klicksystem ermöglicht auch dem Laien einfache und schnelle Verlegung dieses Bodenbelages, besonders schnell verlegt und sofort begehbar – ohne Lärm und Schmutz.

Wenn höchste Funktionalität und Strapazierfähigkeit gefordert sind, ist der Vinylboden zum Kleben Ihr optimaler Partner. Fest mit dem Untergrund verbunden und maximal 2 mm hoch, verhindert er Verwerfungen und eignet sich dadurch perfekt für Sanierungen und Renovierungen in hoch frequentierten Bereichen. Selbstverständlich ist auch wineo 400 besonders einfach zu verlegen: Kleber gleichmäßig auf dem Untergrund auftragen, die Planken sauber ausrichten und anschließend nur noch den letzten Feinschliff verpassen – fertig.

Und für alle, die renovieren oder akustisch entkoppeln möchten, gibt es wineo 400 auch als Multi-Layer-Variante zum Klicken. Dank des LocTec-Verriegelungssystems ist die Verlegung schnell und einfach. Alles, was Sie brauchen ist eine Säge oder einen Laminatschneider. Und weil wineo 400 als Multi-Layer 9 mm hoch ist, können auch eventuelle Unebenheiten des Bodens damit spielend ausgeglichen werden oder den Designbelag direkt auf alten Dielen verlegen. Weitere umfassende Informationen und alle Dekore der wineo 400 finden Sie im kompletten Blog-Beitrag.

