WIN – With Intention Now: Vorsprung durch mentale Kraft

Head-Coach Christian Jaerschke erklärt in seinem neuen Buch “Win” wie Sportler, Coaches und ambitionierte Menschen durch einfache Mentaltechniken mehr von ihrem Potential entfalten können.

Das Buch vermittelt dem Leser in klar umrissenen Kapiteln einfache Möglichkeiten, seine persönlichen Fähigkeiten besser auszuschöpfen! Mit sofort umsetzbaren Übungen, konkreten Empfehlungen und leicht zu verinnerlichenden Strategien. Außerdem findet der Leser hier zahlreiche Erfahrungsberichte von Sportlern, die bereits seit Jahren erfolgreich nach den beschriebenen Techniken trainieren, sowie exklusive Interviews mit Spitzensportlern und Gewinnern.

Der Buchtitel WIN steht dabei nicht einfach nur für Gewinnen. Es ist auch ein Akronym für With Intention Now – was auf deutsch so viel bedeutet wie: Mit Intention Jetzt. Denn bewusst eine feste Absicht zu setzen ist das Prinzip hinter vielen Mentaltechniken und der einzige Moment, das tun zu können, ist das “Jetzt”. Es lohnt sich, bereits das Buch-Cover genauer unter die Lupe zu nehmen. Es handelt sich nicht einfach nur um ein interessantes Buch-Design, sondern offenbart mehr als ein halbes Dutzend Geheimnisse, die entschlüsselt werden wollen.

WIN: 5 gute Gründe, seine mentale Stärke jetzt zu verbessern:

o Mentale Stärke ist entscheidend für den Weg vom Sportler zum Champion.

o Sie erleichtert es, Ziele zu erreichen – oder sie sogar zu übertreffen.

o Sie verbessert Leistungen und erhöhen das Selbstbewusstsein.

o Sie hilft, mehr vom Potenzial zu entfalten, auch privat, in der Uni und im Beruf.

o Mit ihr bewältigt man Herausforderungen souveräner.

Alles, was es dazu braucht, steht in diesem Buch.

Was ist das Besondere an diesem Buch?

Der Autor geht weit über das einfache Vorstellen von Mentaltechniken hinaus, denn er zeigt Hintergründe auf, die sonst verborgen sind. Er erklärt auch präzise warum sie funktionieren und nimmt den Leser auf einen einzigartigen Erkenntnisprozess mit. Neben einigen bekannten Mentaltechniken stellt der Autor eine Reihe unbekannter und neuer Ansätze und Methoden vor: Wie Potoki Sil (was aus dem russischen übersetzt so viel wie Kräfteströme bedeutet) und Winner’s-Mind-Tactivate (Tactivate ist eine Wortschöpfung aus Tapping = Klopfen und Activate = Aktivierung), womit der Anwender sein Energiel-Level und seine Konzentration innerhalb von 2 Minuten steigern kann).

"WIN – With Intention Now" von Christian Jaerschke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09664-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch finden Sie unter: https://tredition.de sowie auf der Website zum Buch: http://withintentionnow.de

