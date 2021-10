Wilo und Schneider Electric vertiefen ihre Zusammenarbeit

Neue Vereinbarung durch die Unternehmen im Wilopark, Dortmund, unterschrieben

Das Unternehmen Wilo und der Tech-Konzern Schneider Electric intensivieren ihre Zusammenarbeit durch eine strategische Partnerschaft. Die Kooperation zwischen dem Premium-Anbieter von Pumpen und Pumpensystemen für Gebäudetechnik, Wasserwirtschaft sowie Industrie und dem Tech-Unternehmen dient einer engen Kooperation bei der Entwicklung von Nachhaltigkeits- und Effizienzlösungen für Wasserunternehmen und Gebäudeeigentümer.

„Angesichts des Risikos einer politisch motivierten Entkopplung globaler Wertschöpfungsketten werden Kooperationen und Partnerschaften in Zukunft erfolgsentscheidend sein“, erklärt Oliver Hermes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wilo Gruppe. „Mit dieser strategischen Partnerschaft verfolgen wir das Ziel, etwaigen Abkopplungstendenzen bewusst entgegenzuwirken. Wir wollen aber auch die gemeinsame Innovationskraft voll ausschöpfen, um neue digitale Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln.“

Die Kombination der Technologien und Dienstleistungen beider Unternehmen wird Komplettlösungen für Energieeffizienz und Wassereinsparung für nachhaltige Gebäude, Kommunen, Versorgungsunternehmen und industrielle Wasseranwendungen bieten. Diese Partnerschaft soll die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bei der Einführung zukunftsweisender Architekturen und digitaler Technologien auf der Grundlage von Integration und kundenspezifischen Entwicklungen – einschließlich universeller Automatisierungssoftware – verbessern. Zu den Bedingungen der intensivierten Kooperation gehört der Einsatz des softwarezentrierten Automatisierungssystems EcoStruxure Automation Expert von Schneider Electric sowie Analysefunktionen und digitale Services.

Nachhaltige Wassernutzung und Dekarbonisierung im Visier

Ziel der Vereinbarung ist es, ein gemeinsames Wertangebot zu entwickeln, um die bestehenden Herausforderungen im Bereich der Wassernachhaltigkeit anzugehen. Dazu werden einzigartige digitale Lösungen gegen Wasserknappheit, für Wasserrecycling sowie Infrastruktureffizienz definiert, und diese dann in großem Maßstab eingesetzt.

Auf der Grundlage der gemeinsam für den Wilopark entwickelten Kundenerfahrung werden Schneider Electric und Wilo auch zusammenarbeiten, um Industrien und Gebäude der Zukunft dabei zu unterstützen, ihren CO?-Fußabdruck zu reduzieren. Dies wird möglich, indem sie die betriebliche Dekarbonisierung durch innovative Technologien, die Integration erneuerbarer Energiequellen und ein besseres Energiemanagement angehen. Wilo, vertreten durch Chief Technology Officer Georg Weber, und Schneider Electric, vertreten durch den in Horgen/Zürich ansässigen Alain Dedieu, Segment President Water Wastewater, sowie Philippe Rambach, Senior Vice President Industrial Automation, vereinbarten die gemeinsame Partnerschaft während der internationalen Branchenkonferenz von Wilo.

Gemeinsame Projekte umfassen die Unterstützung und Stärkung von Lösungen für:

o Plug-and-Play-Lösungen für die Wasseraufbereitung

o Gebäudeautomatisierung und vorbeugende Wartung mit innovativer Hard- und Software

o Ausstattung von Wilopark:

a) mit einer offenen und skalierbaren digitalen Plattform mit AVEVA System Platform, die Anlagen- und Prozessdaten aus allen Teilsystemen zusammenführt

b) mit einem vollständig integrierten Ladesystem für E-Mobilität für die Elektrofahrzeugflotte von Wilo

Weitere Zitate

„Beide Parteien sind sich einig, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit und Partnerschaft ausbauen wollen. Dabei werden wir unsere Führungsrolle und unser Fachwissen in unseren jeweiligen Bereichen mit unserem gemeinsamen Innovationsgeist und Bestreben kombinieren, eine nachhaltige Zukunft für Wasser, eine kritische Ressource für Leben und Industrie, zu gestalten“, sagt Alain Dedieu, Segment President Water Wastewater von Schneider Electric mit Sitz in der Schweiz.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit einem so innovativen und gleichgesinnten Unternehmen weiter zu vertiefen. Ich bin besonders stolz darauf, dass sich diese Zusammenarbeit nicht nur in Verträgen, sondern auch in sehr praktischen Technologieprojekten niederschlägt“, erklärt Georg Weber, Chief Technology Officer von Wilo, und ergänzt: „Wilo und Schneider Electric spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen für nachhaltige Automatisierungslösungen und Infrastrukturen. Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst und sind stets bestrebt, über das Naheliegende hinauszugehen. Schneider Electric ist in dieser Hinsicht der ideale Partner.“

