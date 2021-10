Willkommen bei plentymarkets: Lisa Haak wird neuer Head of Business Development

Lisa Haak ist seit Oktober in der Position des Head of Business Development für plentymarkets tätig. Damit setzen die E-Commerce-Spezialisten weiter voll auf Wachstum und den Ausbau der eigenen Partner- und Händler-Netzwerke.

„Mit Lisa Haak haben wir eine sehr erfahrene Expertin für die Betreuung ambitionierter Partner und Projekte gewonnen“, freut sich plentymarkets-Vorstand Bernhard Weiß. „Durch ihre internationale Expertise werden wir unser starkes Partner- und Händler-Netzwerk kontinuierlich ausbauen.“ Lisa Haak wechselt von eBay Deutschland zu plentymarkets, dort war sie insgesamt 8 Jahre, davon 2,5 Jahre in London, tätig. Ihr Aufgabenbereich umfasste zuletzt das Partnership-Management-EU im Bereich „eBay for Business“. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Rollen in den Abteilungen Business Development, Enterprise Sales, Monetization & Advertising. In der neuen Position ist sie künftig für das Partnermanagement, den Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen und die Umsetzung von technischen Neuentwicklungen und Produkteinführungen bei Partnern verantwortlich. „Händler brauchen ein starkes Ökosystem, um Chancen zu nutzen und weiter zu wachsen. Ich freue mich dieses mit meinem Team weiter zu stärken. Ich möchte mit bestehenden und zukünftigen Partnern unseren Händlern alle Möglichkeiten geben, die sie für das erfolgreiche Handeln brauchen. Wir wachsen nur, wenn unsere Partner und Händler es tun“, so Lisa Haak.

„Ich kenne das „plentyUniversum“ bereits gut und freue mich auf die neue Aufgabe“

Lisa Haak lebt in Berlin. Sie absolvierte ihren Zweifach-Bachelor in BWL und VWL mit der Spezialisierung auf Gründungs- und Innovationsmanagement an der Universität in Potsdam. In Kassel ist sie durch die langjährige und gute Partnerschaft zwischen eBay und plentymarkets keine Unbekannte. Aufgrund der engen Zusammenarbeit im Bereich Multichannel, aber auch eBay-Fulfillment und Partnermanagement, lernte Lisa das Team und die Philosophie bereits kennen. „Schon seit einigen Jahren arbeite ich eng mit plentymarkets zusammen. Dabei habe ich das Unternehmen, seine Mitarbeiter, die Führung und die Arbeit mit den Kunden sehr zu schätzen gelernt. Der Erfolg der Kunden und Partner trägt zum Erfolg von plentymarkets bei, das finde ich großartig. Es den Händlern einfach zu machen zu wachsen, neue Möglichkeiten zu finden und dabei sicher handeln zu können ist eine große Motivation für mich. Man arbeitet nicht für sich, den Erfolg des Teams oder des Unternehmens, sondern für alle plentymarkets Kunden und deren Geschichte. Das Team ist bereit für neue Schritte und ich freue mich meine Erfahrungen einzubringen und neue Impulse zu geben“, ergänzt Lisa Haak. Alle Informationen zu plentymarkets, den Produkten und den aktuellen Stellenangeboten sind unter www.plentymarkets.com zu finden.

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

