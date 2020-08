Wieso du mit sheego deinen perfekten Style leben kannst

#myperfectstyle

Schönheit lebt durch Vielfalt und die Möglichkeit, modische Individualität durch Outfits und Stylings auszudrücken. “Sei so, wie du bist” ist deshalb die zentrale Message der neuen Marken-Kampagne von sheego, die den Wandel hin zu Body Positivity und einer selbstbewussten Plus Size Mode vorlebt und vorantreiben will.

“Der richtige Style? Deiner!” Mit dieser Botschaft und prominenten Gesichtern launcht sheego die neue Markenkampagne ##myperfectstyle. Unterstützt wird das Plus Size Label von den Markenbotschafterinnen Leonie Koch, TV-Moderatorin, sowie Sängerin und Songwriterin Bahar Kizil. Beide teilen wie sheego die Überzeugung, dass die Persönlichkeit zählt und nicht die Konfektionsgröße. “Den perfekten Look macht Mode nicht allein”, weiß Head of Brand Verena Sponagel. Für Verena sind ein positives Körpergefühl und der individuelle Ausdruck wichtig. “Dann kommt die Mode”, sagt sie im Interview und ergänzt: “Sie bringt Persönlichkeit zum Strahlen.”

Sheego möchte mit der neuen Kampagne Frauen Mut machen und zeigt neben Leonie Koch und Bahar Kizil auch Influencerinnen wie Verena Prechtl und Julia Kremer, die ihren persönlichen Style leben und keine Lust auf Kompromisse haben. Die Frauen präsentieren sich genau so wie sie sind: Stolz, lässig, wild, zart, sexy, legendär – oder eben auch ganz anders. Und weil Sheego diese Vielfalt unterstreichen will, gibt es zu jedem Foto und jedem Videoclip ein individuelles Statement: “Wild wie ich”, “Lässig an mir”, “Sinnlich wie ich”, “Sexy wie ich”, “Cool kann ich” oder “Gechillt wie ich” sind nur einige davon.

Und da mitmachen deutlich mehr Spaß macht als nur zuzuschauen, ruft sheego alle Frauen dazu auf via Social Media unter dem Hashtag #myperfectstyle mit Fotos, Videos und Statements zu erzählen, was ihre Persönlichkeit ausmacht und was sie an sich besonders lieben. Ein Best-Of aller Beiträge wird auf den sheego-Kanälen veröffentlicht und – last but not least – wird unter den Teilnehmerinnen ein Shooting für die nächste sheego-Kampagne verlost.

Die Looks der neuen sheego-Kampagne gibt es auf PlusPerfekt.de.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

