Wiesn-Aus 2020 – Große .bayern Domain-Aktion als kleiner Trost

M-Files sichert sich im siebten Jahr in Folge mit den höchsten Bewertungen in Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität erneut seine absolute Führungsposition im Markt für DMS/ECM-Produkte. Ratingen, 15.07.2020 - M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt bekannt, dass es im Content Management Technology Value Matrix Report 2020 von Nucleus Research als "Leader" ausgezeichnet wurde. Das ist das siebte Jahr in Folge, in dem M-Files den Leader-Status erreicht...