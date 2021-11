Wiedereröffnung des Corona Testzentrums in den Gropius Passagen

Berlin, 11.11.2021

In den Gropius Passagen gibt es wieder Corona Tests: Das Kölner Unternehmen PAS Solutions GmbH eröffnet sein Coronapoint Testzentrum in den Gropius Passagen wieder und bietet neben Antigen-Schnelltests bzw. den kostenlosen Bürgertests nunmehr auch Same Day PCR-Tests an. Tests sind möglich mit und ohne Termine. Online Terminreservierung erfolgt über www.coronapoint.de/berlin-gropius-passagen.

Mit den steigenden Inzidenzzahlen in Berlin und bundesweit sowie der anstehenden Weihnachtszeit sind Corona Tests von ungeimpften und geimpften Personen wichtig, um das Pandemiegeschehen zu überwachen und einzudämmen. In den Gropius Passagen wurde nun das Coronapoint Testzentrum nach kurzer Schließung wiedereröffnet – mit verbessertem Angebot. Ab sofort sind neben den Antigen-Schnelltests und den kostenlosen Bürgertests (u.a. für Minderjährige, Schwangere und Personen mit medizinischer Kontraindikationen gegen Impfungen) auch Same Day PCR-Tests für 59,99 EUR im Angebot. Um das Ergebnis bis 23 Uhr am selben Tag zu erhalten, sind die spätesten Abstrichzeiten im Buchungsformular zu beachten. Durch die schnelle Ausstellung der PCR-Testzertifikate können die Tests in seinem Gültigkeitszeitraum besonders effizient genutzt werden. Das Testzertifikat wird via passwortgeschützter E-Mail übermittelt und kann auch als Reisezertifikat eingesetzt werden. Durch Anbindung an die Corona-Warn-App, sind die Testzertifikate auch in der App vorzeigbar.

Die COVID-19 Teststation Berlin in den Gropius Passagen befindet sich im 1.OG über der Deutschen Bank (Johannisthaler Chausee 317, 12351 Berlin-Gropiusstadt). Die regulären Öffnungszeiten der Coronapoint Teststelle Berlin-Gropius Passagen sind: Mo.-Do. 9-21 Uhr, Fr.-Sa. 9-22 Uhr, So. u. Feiertag 9-21 Uhr. Dank der zentralen Lage ist die Teststation auch von Berlin-Buckow, Berlin-Johannisthal, Berlin-Rudow, Berlin-Lichtenrade und Berlin-Mariendorf aus gut zu erreichen.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH umfasst unter anderem das kostenlose Suchportal www.corona-station.com Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 40 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

