Wie wird 2021? Jahresprognosen und Prophezeiungen der Engel für 2021

Das Jahr 2020 war eher für die Tonne, so würden das wohl viele sehen. Umso wichtiger die Frage: Wie wird 2021? Wer weiß es schon? Die Engel wissen es, hier die Jahresprognose für 2021.

Stuttgart, 29.12.2020 – Jahresprognose 2021 mit Udo Golfmann und Nadja Hafendörfer

Die Jahresprognose 2021 des bekannten Engeltherapeuten Udo Golfmann gibt wichtigen Halt und Stabilität für das kommende Jahr mit vielen Herausforderungen. Nadja Hafendörfer steht Udo Golfmann dabei als Expertin für Quantenheilung zur Seite.

Es herrscht eine große Anspannung und Unsicherheit bezüglich des nächsten Jahres. Wie werden wir es meistern? Was bringt das neue Jahr für mich? Wird es besser für mich? Hier kommt die aus vielen Sitzungen bewährte spirituelle Beratung durch Udo Golfmann gerade recht. Das gilt umso mehr, nach den Herausforderungen des vergangenen Jahres.

Eine spirituelle Beratung bei Udo Golfmann hat schon vielen Menschen geholfen, endlich eine Lösung für ihre Probleme zu finden und einen klaren Blick für den Weg in die Zukunft. Ganz unabhängig davon ob es um das Thema Beruf / Karriere geht, das Thema Liebe und Partnerschaft, oder die Frage nach dem Sinn im Leben und wie man das Glück findet. Der Unterschied zu Büchern oder Seminaren besteht in der individuellen, einfühlsamen Art von Udo Golfmann, der ein ganz besonderes Gespür für die Bedürfnisse seiner Klienten hat.

Jahresprognose 2021

Die Jahresprognose 2021 gibt für jeden eine wichtige Richtschnur und führt zu einem höheren Maß an Sicherheit und Stabilität in der ganzen Lebensgestaltung, denn jeder weiß, nichts ist so schlimm, wie die Ungewissheit. Dem kann abgeholfen werden, auch wenn nicht alles rosig wird, gibt es doch einen positiven Ausblick. Wer darüber hinaus Klarheit benötigt, nimmt einfach die individuelle Beratung bei Udo Golfmann in Anspruch, hier werden dann auch Fragen zu ganz persönlichen Themen und Problemen angesprochen und beantwortet.

Prophezeiungen 2021

Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann haben dazu ein umfangreiches und detailliertes Video erstellt und es für jeden kostenlos zugänglich gemacht, hier: https://youtu.be/RAMmY_tx8FY

Das Video gibt völlig gratis auch eine ausführliche Vorausschau, die Prophezeiungen der Engel für 2021. Dabei wird ausführlich auch auf jeden Monat konkret eingegangen. Natürlich unter Berücksichtigung der Karten und hier ist ganz besonders die Analyse der Lenormandkarten in Bezug auf die goldenen Zeit Gegenstand der Jahresprognose 2021. Grundsätzlich besteht die Gewissheit, dass auch das Jahr 2021 viele Herausforderungen für jeden bereithalten wird.

Die Verbindung zu Gott mit den Engeln als Boten wird dabei eine sehr wichtige Stütze darstellen, auch eine Erkenntnis aus den Karten. Das goldene Zeitalter wird trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten bevorstehen. Dabei ist auch die Stärke eines jeden in Verbindung mit den Engeln gefordert. Es gibt bei der Jahresprognose und den Prophezeiungen 2021 aber auch einige kritische Monate, in denen der Kontakt zu Gott besonders wichtig ist.

Die Engel stehen dabei als Schutzmacht zur Seite. Wie man die Weisheiet aber auch die Macht der Engel für sich selbst nutzt kann besonders Gegenstand einer spirituellen Beratung sein. Damit ist man dann sehr gut befähigt, ganz bewusst die Herausforderungen des neuen Jahres mit Freuden anzunehmen. Sonne, Mond sowie die Planetenkonstellationen spielen dabei eine wichtige Rolle. Der Dezember wird auch wieder einige traurige Ereignisse bringen, die aber mit Hilfe der Engel auch bewältigt und akzeptiert werden können.

Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann stehen gerne mit ihrer Erfahrung, mit ihrer besonderen Verbindung zur Engelwelt und mit alle ihrem Mitgefühl gerne zur Verfügung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: “Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.”



Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de