Wie werde ich Berufsbetreuer- wo gibt es die Ausbildung ?

Wie werde ich Berufsbetreuer?

Um als Berufsbetreuer bestellt zu werden, ist es erforderlich, bei der regionalen Betreuungsbehörde das Interesse an der Übernahme von Betreuungen zu erklären, sich dort vorzustellen. Dies ist am besten mit einer Art Bewerbungsmappe und im persönlichen Gespräch.

Die Behörde prüft:

-den Bedarf an Betreuern in ihrem Bezirk

-die grundsätzliche Eignung des potenziellen Betreuers nach Sichtung der vorgelegten

Unterlagen und Zertifikate

-die spezielle persönliche Eignung des möglichen Betreuers für die einzelne Betreuung

Dabei berücksichtigt und prüft die Behörde bei Ihrer Bestellungsprüfung die spezielle Ausbildung für diesen Berufsweg, die Qualifikation und Berufserfahrung des Betreuers.

Danach erfolgt die Beurteilung. Wenn Sie gut vorbereitet sind erfolgt die Zulassung und Bestellung durch das Betreuungs-Gericht.

Wie werde ich selbständiger Berufsbetreuer?

Sie haben Interesse an der Gründung einer eigenen Existenz als rechtlicher Betreuer oder Berufsbetreuer? Wir möchten Sie gerne über die ersten Schritte informieren. Besuchen Sie unsere Home Page www.help-akademie.de und fordern die Informationsbroschüre an oder lassen sich telefonisch bzw. im Einzelgespräch beraten.

Wenn Sie sich entschieden haben, stehen wir Ihnen für die nächsten Schritte kompetent zur Verfügung. Wir haben eine spezielle Erwachsenen-Fortbildung in 5 Modulen entwickelt, in denen Sie von unseren fast 30 hoch qualifizierten Dozenten ausgebildet werden. Schauen Sie hier die Dozentenliste an.

Für Existenzgründer die noch in der Gründungsphase sind, bieten wir zusätzlich das Modul Existenzgründung und Betreuungsmanagement an.

Ein paar Zahlen über Betreute und Betreuer in Deutschland

Gegenwärtig gibt es in Deutschland rund 1,26 Millionen Betreute mit stark steigender Tendenz.

Nach offiziellen Schätzungen und internen Erhebungen sind derzeit zwischen 12.500-16.000 Personen als berufliche Betreuer tätig. Der Umfang übernommener beruflicher Betreuungen ist unterschiedlich. Es ist sowohl eine nebenberufliche als auch vollberufliche Tätigkeit möglich. Nach den vorliegenden Erfahrungen sollten Sie schnell versuchen, eine ausreichende Zahl von Betreuungen übertragen zu bekommen. Dazu können Sie sich bei mehreren Betreuungsstellen bewerben. Wir gehen von ca. 40 Betreuten aus um gut davon leben zu können. Einige unserer Aspiranten führen nach knapp 2 Jahren über 40 Betreuungen.

Berufliche Betreuung ist nicht Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerpflichtig

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur Qualifikation der Einkünfte von berufsmäßigen Betreuern und Verfahrenspflegern geändert und die Einkünfte als nicht gewerblich behandelt (Urteile vom 15. Juni 2010 VIII R 10/09 und VIII R 14/09). Damit unterliegen die Einkünfte nicht mehr der Umsatz- und Gewerbesteuer.

Wer bezahlt mich und wie schnell?

Die Abrechnung wird nach Vorgaben des Gesetzgebers nach 3 Monaten erstellt. Wenn die Abrechnung keine Fehler enthält ist die Zahlung gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen selbständigen Tätigkeiten ist hier die Zahlung auf jeden Fall sicher gestellt.

Die Gewerbeanmeldung ist erforderlich.

Die Anmeldung der Tätigkeit beim Gewerbeamt ist verpflichtend vorgegeben. Hierzu informieren wir umfassend in unseren Modulen.

