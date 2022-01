Wie Tageslichtsteuerung bei Lampen den Biorhythmus unterstützt – ÖKOLED

Kommt dir folgende Situation bekannt vor? Du kommst in einen Raum, dieser ist beleuchtet – und du fühlst dich direkt unwohl, weil das Licht viel zu grell ist und es deine Augen anstrengt. Das kann in Büroräumen, aber auch in privaten Wohnräumen so sein. Vielleicht ist es sogar bei dir zuhause so? Nachts vermeidet man tunlichst, das Licht anzuschalten, weil es sonst die Tiefschlafphase unterbricht, wenn man zur Toilette muss, und tappt im Dunkeln. Wäre es nicht viel schöner, wenn uns Licht durch den Tag tragen und natürliche Abläufe fördern würde?

Bei der Marke ÖKOLED vom Unternehmen Siller GmbH finden Kunden genau das: Beleuchtungssysteme mit Tageslichtsteuerung, die den angeborenen Biorhythmus des Körpers den ganzen Tag über unterstützen. Marcel Siller ist Geschäftsführer und erklärt, wie er die Idee dazu hatte:

„Ich war früher hauptberuflich in der Gastronomie tätig, wo mir das Thema zum ersten Mal aufgefallen ist, weil sich in Gastro-Räumen alles um angenehme Beleuchtung dreht.“ Daher die Idee, Lampen herzustellen, die nicht nur für ein angenehmes Ambiente im Raum sorgen, sondern mit einer Tageslichtsteuerung (TSL) (TLS) versehen sind.

Wie diese funktioniert? Die entsprechenden Lampen besitzen einen TLS-Dimmer mit 3 Kanälen, die je nach Tageszeit eine andere Lichtfarbe erzeugen. So verstrahlen erstrahlen die Lampen in der Frühe beispielsweise eher kühleres Licht, um uns zu aktivieren. Gegen Nachmittag und Abend hin ändert sich langsam die Lichtfarbe hin zu warmen Lichtfarben bis hin zum Bernsteinlicht – je wärmer die Licht Farbe wird, umso geringer wird auch das Blaulicht, was die natürliche Produktion des Schlafhormons Melatonin fördert. Du fragst dich nun sicher: Was ist Bernsteinlicht? Bernstein, oder auch Amber, genannt ist die Lichtfarbe des Sonnenuntergangs und besitzt kein Blaulicht mehr. Genau deshalb ist es die Lichtfarbe, die nachts die Melatonin-Produktion aufrecht hält.

So unterstützt die Tageslichtsteuerung den natürlichen Biorhythmus zu hundert Prozent, mit allen positiven Effekten und Vorteilen: Morgens erhöht sich die Konzentration, abends findet man leichter in den Schlaf, und zu keinem Zeitpunkt wird die Lichtquelle als unnatürlich empfunden.

Marcel Siller erklärt die Technik dahinter: „Die TSL funktioniert vollautomatisch. Dank der eingebauten Uhr ist kein manuelles Umschalten nötig. Sie erkennt sogar Sommer- und Winterzeit und kann auf verschiedene Typen, z. B. Frühaufsteher oder Spätaufsteher, angepasst werden. Der Dimmer ist anwendbar auf alle Daydream und CCT Produkte mit 12 oder 24 Volt“.

Bei ÖKOLED finden Kunden nämlich nicht nur Möbelleuchten, sondern auch andere, interessante Produkte wie z. B. Biolampen aus Naturmaterialien oder Traumwandler-

Lampen, die mit rot-orangenem Bernstein Licht bei nächtlichen Spaziergängen ins Badezimmer dafür sorgen, dass man rasch wieder in die richtige Tiefschlafphase kommt. Die Produkte sind nicht nur für Privatkunden, sondern auch Geschäftskunden relevant und verleihen beispielsweise Elektrikern ein Alleinstellungsmerkmal, wenn diese die Tageslichtsteuerung anbieten und mit ihr arbeiten können. Wer sich für das Portfolio der ÖKOLED-Lampen interessiert, darf sich auf eine Grundberatung via Webinar und anschließend einen Zoom-Call freuen. Das Team um Marcel Siller leistet persönliche Beratung, bevor es in die Umsetzung geht. Ein Blick auf die Webseite ist so viel Innovation allemal wert.

Kurzum: Die Firma Siller GmbH beweist, dass schöne Beleuchtung nicht nur Spaß machen kann, sondern einen weitaus größeren Nutzen bringt – und zwar zu jeder Tageszeit.

