Wie Sie in der Corona-Krise entspannter bleiben

Die Psychologin Petra Ahrweiler hat einen Ratgeber geschrieben, weil sich viele Menschen gestresster fühlen, seitdem die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden: “Ich kenne Menschen, die nicht mehr ohne Begleitung einkaufen gehen oder sogar nur noch nachts das Haus verlassen können.”

Deshalb beschreibt die Autorin, wie man von Sorgen abschalten und wieder entspannter einkaufen kann. Durch die Lektüre gelingt es leichter, wieder selbstbewusster zu werden, die Freizeit mehr zu genießen und positiver zu denken.

Ahrweiler erklärt in ihrem Ratgeber auch, wie man sich selbstsicher in der Partnerschaft und Familie für die eigenen Bedürfnisse einsetzen kann: “Dies ist eine Voraussetzung, um im Homeoffice für konzentriertes Arbeiten und weniger Streit zu sorgen.”

Die Psychologin besitzt 20 Jahre Berufserfahrung in der Hilfe zur Bewältigung von Krisen, Ängsten und Beziehungsproblemen. Seit 10 Jahren praktiziert sie in Grevenbroich. In ihrem Buch hat sie ihre Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus der positiven Psychologie, Paar- und Familientherapie verknüpft. Das Ergebnis sind praxisbezogene Anregungen, welche die Leser krisenfest machen und sie sogar über sich hinauswachsen lassen. Der Ratgeber gibt über die Corona-Zeit hinaus ein gutes Handwerkszeug für die Bewältigung von schwierige Zeiten.

Der Inhalt kommt ohne langweilige Theorie aus, ist mit vielen Beispielen verständlich geschrieben und leicht anwendbar. Die Übungen benötigen wenig Zeit und machen Spaß. Als Bonus finden sich im Buch Internet-Links zu einem kostenlosen Begleitheft und vertiefenden Videos.

Das Buch ist auf www.amazon.de unter dem Titel “Glücklich trotz Corona-Krise – Wie du dich wieder froh, gelassen und sicher fühlst” erschienen. Den Preis (E-Book für 2,99 EUR, Taschenbuch für 5,99 EUR) hat die Autorin so niedrig gewählt, damit sich wirklich jeder das Buch leisten kann. Sie möchte damit ihren Beitrag dazu leisten, dass wir alle diese Krise gut bewältigen. Mehr über Petra Ahrweiler ist auf ihrer Webseite zu erfahren: https://www.petra-ahrweiler.de

Die Psychologin Petra Ahrweiler führt seit 20 Jahren Beratung und Therapie für Einzelpersonen, Paare und Familien durch. Seit 2010 ist ihre Praxis in Grevenbroich ansässig. Ihr Schwerpunkt liegt darin, das Selbstvertrauen in Beziehungen zu stärken.

Kontakt

Psychologische Praxis Petra Ahrweiler

Petra Ahrweiler

Calvinerbuschstr. 2 b

41516 Grevenbroich

021825799138

kontakt@petra-ahrweiler.de

https://www.petra-ahrweiler.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.