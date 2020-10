Wie Sie für jede Gelegenheit das richtige Korsett wählen

Sie wollen also ein Korsett tragen, und Sie fragen sich, wo Sie anfangen sollen. Auf den ersten Blick scheinen sie alle irgendwie gleich zu sein – kurvige hübsche Dinger mit Schnürsenkeln am Rücken. Nun, Ihr Körpertyp und Ihre Korsettabsichten sollten bei der Wahl des Korsetts eine Rolle spielen, genau wie bei jedem anderen Kleidungsstück. Ein Korsett, das für ein bestimmtes Kostüm oder eine bestimmte Veranstaltung getragen wird, ist wahrscheinlich nicht dasselbe Korsett, das Sie tragen, um die passende Silhouette in Ihrem Vintage-Tageskleid zu erhalten. Fahren Sie fort, bis Sie einen für Sie relevanten Absatz sehen.

Lassen Sie uns mit dem Ursprung des Korsetts beginnen: ein Basis-Kleidungsstück, das Ihren Körper zu einer modischen Silhouette formt. Für Vintage-Kleidung des 20. Jahrhunderts oder sogar unter zeitgenössischen Kleidungsstücken wird eine Unterbrust aus Baumwolle Ihr Freund sein, gepaart mit einem guten BH. Entscheiden Sie sich für interne statt externe Knochenkanäle. Schauen Sie, ob Sie auch zu einem “Busenbezug” aufrüsten können. Abnehmbare Strumpfbänder sind eine wertvolle und im Allgemeinen preiswerte Ergänzung; ich empfehle drei Paar. Wenn Sie sich tatsächlich für eine bestimmte historische Periode kleiden, gehen Sie nicht davon aus, dass alle Korsetts gleich geschaffen sind. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich auch die Silhouetten verändert, und Ihre Oberbekleidung wird weder passen noch richtig aussehen, wenn Sie Ihre Fundamente mischen und aufeinander abstimmen.

Ein populäres Missverständnis – und ich meine populär, die ungebildete Liebe zu dieser “Tatsache” – ist, dass Korsetts unbequem und schrecklich für Ihren Körper sind. Im Gegenteil, ein gut angepasstes Korsett ist in der Tat eine ausgezeichnete Rückenstütze, trainiert vielleicht sogar Ihre Kernmuskeln, während Sie es tragen, und fördert eine gute Körperhaltung. Wenn Sie mit Rückenschmerzen und Haltungsschwächen zu kämpfen haben, kann ein Korsett helfen, diese zu bekämpfen. Je höher der Rücken, desto stützender ist das Korsett. Fügt man Riemen hinzu, kann es auch die gerundeten Schultern zurückziehen.

Da es sich um den Dessous-Süchtigen handelt, ist das, was Ihnen vorschwebt, vielleicht eher dekadent als utilitaristisch. Für ein Schlafzimmer-Korsett ist es selbstverständlich, dass Sie sich in dem von Ihnen gewählten Stil wohl und selbstbewusst fühlen sollten. Das hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und Körper ab. Wenn es darum geht, es auszuziehen, könnten Sie allerdings auf einen Stolperstein stoßen – ein echtes Korsett hat keinen Schnellverschluss, es sei denn, es handelt sich um eine dieser steampunky Affären mit Schwenkhakenverschlüssen. Machen Sie den Vorgang zum Teil Ihrer Verführung. Egal, ob Sie sich selbst aufschnüren oder sich von Ihrem Partner unterstützen lassen, nutzen Sie die Aktion, um die Vorfreude zu erhöhen. Vermeiden Sie auf jeden Fall Korsetts mit geschlossener Vorderseite. Bestellen Sie ein Modell mit integrierten oder abnehmbaren Strumpfbändern für zusätzliche sexy Funktionalität. Dies ist der richtige Ort für prächtige Seidenherzoginnen und Spitzenüberzieher.

Wenn Sie daran denken, mit dem Taillentraining zu beginnen, gibt es keinen besseren Ort, um damit zu beginnen, als ein einfaches Unterbrustkorsett. Mehrere fertige Korsetts haben kurvige und bequeme Schnitte, mit denen Sie beginnen können, bis Sie bereit sind, auf ein individuelles Korsett umzusteigen. Mehr Platten bedeuten eine bessere und bequemere Verteilung der Formgebung (und des Ausbeinens). Baumwolle wird den Strapazen des häufigen Tragens besser standhalten als Seide.

Für das Korsett-Äquivalent der Freizeitkleidung am Tag kann ein Unterbruststil als Oberbekleidung getragen werden. Wenn Sie einen flachen Bauch haben, kann eine kurze Unterbrust (oft Wespen- oder Taillenmieder genannt) genauso getragen werden wie ein breiter Gürtel. Wählen Sie einen kräftigen Druck oder eine Kontrastfarbe, die den Rest Ihrer Garderobe ergänzen, oder vielleicht sogar einen Wollanzug. Sie können die moderne “Sweetheart”-Silhouette auch mit Ihrer Lieblingsjeans kombinieren.

Wenn Sie sich für einen besonderen Anlass in Schale werfen, ist jetzt die Zeit, aufs Ganze zu gehen. Bestellen Sie Ihr Korsett mit diesem zusätzlichen Besatz oder diesem tiefen Ausschnitt. Lassen Sie Ihre schwarze Unterbrust zu Hause. Schauen Sie sich die Speisekarte Ihres Lieblingskorsetiers an und überlegen Sie sich ihre ungewöhnlicheren Silhouetten, wie Bandkorsetts oder Korsettkörper. Schauen Sie sich die dekadenten Spitzen oder die ausgefallenen Brokate an. Wenn Sie den Mumm haben, es durchzuziehen, besorgen Sie sich ein Korsett für besondere Anlässe und nicht nur ein Korsett im Brot-und-Butter-Stil. Sie werden andere Ausreden finden, es zu tragen, glauben Sie mir.

Wenn Sie diesen Posten überstanden haben und immer noch unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, ist es mit einem schwarzen Unterbrustkorsett aus Baumwolle mit abnehmbaren Strumpfbändern schwer, etwas falsch zu machen. Dieser Stil wird für eine Vielzahl von Outfits und Verwendungen am flexibelsten sein.

