Wie reist die Jugend? Reisenetz e.V. diskutiert auf Jugendreise Kongress

Reisenetz e.V., der deutsche Fachverband für Jugendreisen, hat auf seinem Jugendreise Kongress viele Erkenntnisse über das Reiseverhalten der Jugendlichen von morgen präsentiert.

Es war ein erfolgreicher Neustart für Reisenetz – Deutscher Fachverband für Jugendreisen e.V.: Mit einem strengen Hygiene- und Sicherheitskonzept für die ca. 100 Besucher:innen konnte der Ju-gendreise Kongress 2021 in Präsenz durchgeführt werden und zeigte damit den Charakter einer nationalen Netzwerkveranstaltung. Unter dem Titel „Neustart und Wohlbefinden“ begrüßten die Initiatoren im Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg in Kyllburg in der Südeifel zahlreiche Vertreter:innen aus Wirtschaft, Touristik und dem gewerblichen sowie gemeinnützigen Jugendreisen.

Im Fokus stand, die von der Pandemie stark getroffene Branche nach zwei Jahren ohne fachüber-greifende Präsenzveranstaltungen zusammenzubringen und die durch die Covid-19-Situation aufge-zeigten Schwachstellen zu thematisieren. Dazu gehört die wissenschaftliche Grundlagenforschung im Bereich der Kinder- und Jugendreisen, die mit der Trendstudie „Jugend reist 2022: Eine Kultur- und Werteanalyse zur Ableitung von Entwicklungstrends und resonanzfähigen Wirkungsmechanismen für Jugendreisen in Deutschland“ vorangebracht werden soll. Ebenso wurde eine Doktorarbeit präsentiert, die sich als eine der ersten wissenschaftlichen Abschlussarbeiten mit Kinder- und Jugendreisen befasst.

Aufgrund der Bedeutung für die Branche war die gemeinsame Arbeit an der Trendstudie „Jugend reist 2022“ besonders wichtig. Reisenetz e.V. möchte mit der wissenschaftlich fundierten Studie für die Akteure des Kinder- und Jugendreisens herausfinden, wie die Zielgruppe ihre Reiseaktivitäten im Jahr 2022 und in Zukunft nach der Pandemie gestalten wird.

„Wir erwarten den Abschluss der Studie noch in diesem Jahr. Das Ziel der Studie ist, ein besseres Verständnis für die wirklich handlungsleitenden Bedürfnisse von Jugendlichen heute und in Zu-kunft zu schaffen und ihren Bedarf beim Reisen und in der Freizeit zu analysieren. Wir wollen als Verband explizit wissenschaftliche Relevanz herstellen“, sagt Holger Seidel, Vorstandsvorsitzender von Reisenetz, der von den Mitgliedern bei den Vorstandswahlen im Amt bestätigt worden ist. Holger Seidel wird unterstützt von den Kinder- und Jugendreiseprofis Christian Becker (stellvertretender Vorsitzender), Finanzvorständin Cathleen Kassun und den Beisitzer:innen Gesa Sellmann, Beate Thom und Manuel Hammer.

„Ich freue mich auf die weitere Arbeit im Vorstand und mit den Mitgliedern. Die Begeisterung über den direkten Austausch auf der Präsenzveranstaltung hat gezeigt, wie wichtig unsere Bran-chentreffen sind und wie gut die Community funktioniert. Ebenso danken wir der Region Südeifel und Bitburger Land für das herzliche Willkommen und die Unterstützung unseres Jugendreise Kon-gresses“, sagt der neue und alte Vorsitzende.

Ein Highlight war der Reisenetz Netzwerkabend mit Küchenparty, den die Europa Miniköche aus der Eifel besucht hatten. Die Miniköche sind Teil eines europaweiten Projektes, bei dem die Kin-der viel über Nahrungsmittel und Zubereitung lernen. „Das erfüllt einen doppelten Zweck. Zum einen werden die Kinder früh zur gesunden, frischen und selbstgekochten Ernährung angehalten. Und zum anderen wird das Problem des Fachkräftemangels in der Branche angepackt. Die Miniköche von heute sind die Küchenchefs von morgen“, betont Gastgeber und stellvertretender Reisenetz-Vorsitzender Christian Becker.

Über Reisenetz – Deutscher Fachverband für Jugendreisen e.V.

Seit 30 Jahren ist Reisenetz e.V. der führende deutsche Fachverband für Jugendreisen. Die Organisation gilt als eines der aktivsten und größten Netzwerke im Bereich Kinder- und Jugendreisen in Deutschland und will die Professionalisierung des Jugendreisens vorantreiben. Bei Reisenetz e.V. arbeiten kommerzielle und gemeinnützige Organisationen aus dem In- und Ausland partnerschaftlich zusammen. Die Organisation trägt mit ihrer heterogenen Mitgliederstruktur umfassend zur Professionalisierung des Jugendreisens bei. Partnerschaft ist dabei der Schlüssel zur Professionalisierung des Jugendreisens, Vertrauen ist die Basis für unser gemeinsames professionelles Wirken – nach innen und außen. Vorstandsvorsitzender von Reisenetz e.V. ist Holger Seidel. Im Fokus steht das Gütesiegel „Reisenetz Qualität“. Damit hat das Reisenetz in sorgfältiger Detailarbeit anspruchsvolle Mindeststandards entwickelt, die die Sicherheit von Jugendreisen gewährleisten und außerdem Garant für eine ehrliche und fachkundige Beratungsleistung sind. Mit der Vergabe des Gütesiegels „Reisenetz Qualität“ bietet der Verband die erste integrierte Zertifizierungsmöglichkeit sowohl für Anbieter von Einzelleistungen als auch für Reiseveranstalter im Jugendreisebereich – Qualitätsstandards, die für alle Leistungsbereiche des Jugendreisens Gültigkeit besitzen. Die Zertifizierung nach unseren Qualitätsstandards ist Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Reisenetz. Weitere Informationen unter https://www.reisenetz.org

