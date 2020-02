Wie meditiert man – Selbstvertrauen aufbauen, Selbstliebe steigern und ein bewusstes Leben führen!

Meditieren lernen – Selbstvertrauen aufbauen

Wie meditiert man? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Doch es ist nicht schwer. Der Wille, die Absicht, meditieren zu lernen, ist bedeutsam. Zahlreiche Möglichkeiten sind vorhanden. Sie können meditieren lernen, indem Sie sich einer Gruppe anschließen oder sich Meditationen als Audios anhören. Es gibt geführte Meditationen, die für Anfänger oftmals hilfreich sind. Sie folgen der Stimme, lassen sich auf die gesprochenen Sätze ein und entspannen. Möglicherweise erfahren Sie einen meditativen Zustand leichter, wenn Entspannungsmusik oder Naturgeräusche im Hintergrund hörbar sind. Entscheidend ist, dass Sie für sich herausfinden, welche Form und Methode Ihnen gefällt. Dann tun Sie es. Planen Sie in Ihrem Tagesablauf zirka 30 Minuten für die tägliche Meditation – Entspannung ein; am besten 2 x 15 Minuten. Sie werden merken, nach einigen Tagen oder Wochen geht es viel leichter. Achten Sie auf Ihre Sitzposition, die von Wichtigkeit ist. Setzen Sie sich gerade hin und fühlen Sie sich entspannt. Zahlreiche Tipps und Anleitungen zur Entspannung, zur Meditation und Achtsamkeit finden Sie auf meinem Blog. Ziehen Sie sich für eine ergiebige Reflexion zurück und notieren alles, was Sie in sich, in Ihrem Leben ändern möchten. Egal, wie kurz oder lang Ihre Liste sein sollte, picken Sie sich einen wesentlichen Punkt heraus und beginnen damit. Geduld mit sich selbst ist von großer Bedeutung. Achtsamkeit, das heißt bewusste Wahrnehmung Ihrer selbst und der Umwelt ist ein wichtiger Punkt. Legen Sie Ihren Fokus auf das Leben Ihrer Wahl. Kreieren Sie Ihre ideale Situation und verharren Sie darin täglich für ein paar Minuten. Durchdringen Sie dieses Bild mit der Energie der Freude, des Glücks und lassen Sie dieses Bild einfach los und widmen sich Ihrem Alltag. Tägliches Üben bringt Fortschritt. Sehen Sie Meditation und mentales Training als einen Weg, einen aktiven Prozeß, der immer weiter geht. Die Reise nach innen ist sehr spannend und es lohnt sich. Die Früchte Ihrer Übung sind vielfältig. Ein Gewinn an innerer Ruhe, Selbstbewusstsein und Gelassenheit sind völlig normal. Selbstvertrauen aufbauen gelingt im Laufe der Zeit immer leichter. Ich begleite Sie auf Ihrer Reise in ein Leben voller Freude, Achtsamkeit und Wohlbefinden. Weitere Informationen und Empfehlungen erhalten Sie auf meinem Blog: https://innere-kraft-erwecken.de/

Tipps und Anleitungen für Stressabbau, Ängste überwinden und ein erfülltes Leben durch Produktempfehlungen und Dienstleistungen.

