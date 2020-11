Wie leben wir im Jahr 2070? Einladung zum Trend- und Zukunftsforscher-Talk am 12. November um 10 Uhr

Trend- und Zukunftsforscher-Talk von migo und Oetinger Corporate Agency

Was wird die Zukunft bringen? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Bereits heute die Trends von morgen kennen, um möglichst nachhaltig erfolgreich zu sein – das ist für alle unverzichtbar. Wie können wir mit den Prognosen aus dem Talk bereits heute neue Ideen gestalten? Auf Basis von “Das Zukunftsbuch” blicken Trend- und Zukunftsforscher, Familien, Kinder und das Team des Trendverlags migo aus der Verlagsgruppe Oetinger in die Kristallkugel und wagen einen Ausblick in die Welt der Sehnsüchte und der technischen Entwicklungen, die unseren Alltag bestimmen könnten.

Von 10.00 – 10.45 Uhr: 1. migo Trend- und Zukunftsforscher-Talk

Stellen Sie gerne Ihre Fragen an die Runde: Am Donnerstag, den 12. November, diskutieren über die Entwicklung der Megatrends in den kommenden Jahrzehnten:

Kirstine Fratz, Zeitgeistforscherin,

Kai Gondlach, Zukunftsforscher,

Ulrich Köhler, Geschäftsführer Trendbüro, und

Carmen Udina, Programmleiterin migo und Leiterin Oetinger Corporate Agency

Die Erkenntnisse matchen wir mit der laufenden migo Umfrage unter Familien zum Thema Zukunft. Auf die Ergebnisse dürfen alle gespannt sein.

Mehr Infos zum Event, zu den Fragen an die Familien und Kinder sowie zur Agenda des Family Trends 2021-Events

unter https://www.oetinger-corporate.de/family-trends-2021/

Wenn Sie gerne am 1. migo Trend- und Zukunftsforscher-Talk teilnehmen möchten, geben Sie uns via E-Mail an corporate@verlagsgruppe-oetinger.de bis 11. November 2020 Bescheid. Danach senden wir Ihnen gerne die Einwahldaten zu.

Alle Forscher*innen und Carmen Udina stehen gerne nach dem Event für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Ihr Oetinger CORPORATE AGENCY und migo Team

Kontaktdaten: Boris Udina I boris.udina@hup.de

+49 531 281 81 250 und +49 174 326 11 16

Mehr Infos über migo:

www.oetinger.de/migo und www.migo-fun.de

Mehr Infos über “Das Zukunftsbuch”: https://www.oetinger.de/buch/das-zukunftsbuch/9783968460222

Måns Jonasson ist ein schwedischer Autor und Digitalstratege bei “The Internet Foundation in Sweden”, einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation, die sich für eine positive Entwicklung des Internets einsetzt. Er entführt auf eine äußerst amüsante Tour durch unser Leben der Zukunft: Reisen zum Mars und Mond, smarte Autos, unterwegs mit dem Hyperloop, Insekten zum Mittag, genverändertes Gemüse, Roboter, ewiges Leben, Computerimplantate im Körper, geklonte Haustiere, wiederbelebte Dinosaurier, Roboterärzte, bionische Körperteile und vieles mehr.

