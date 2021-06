Wie können Schönheitschirurgen neue Patienten gewinnen?

Websitebesucher zu Patienten Machen ( verführerisches Webdesign )

Als Praxisinhaber hat man heutzutage, im stetig zunehmenden Wettbewerb, viele Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen. Man kann sich nicht mehr darauf „ausruhen“ nur ein guter Arzt sein zu wollen. Die Einzelkämpfer verschwinden zusehends von der Bildfläche. Zuviel Einsatz, zu wenig Umsatz und Privatleben? Welches Privatleben? Es wird immer mehr zur Regel, statt eine Ausnahme zu bleiben, dass Inhaber von Zahnarztpraxen, Schönheitschirurgie oder Physiotherapiepraxen regulär 60 bis 80 h pro Woche arbeiten. Viele davon stehen die meiste Zeit davon an der Bank. Früher oder später kommt jeder selbstständige Arzt oder Chirurg an den Punkt, wo er sich entscheiden muss, wie er seine Zukunft gestalten möchte.

Haben Sie schon erreicht alles, was Sie erreichen wollten?

Die Ziele, möglichst viel Freizeit zu haben und gleichzeitig einen hohen Praxisertrag zu erreichen, passen i. d. R. nicht zusammen. Je mehr die Praxisziele aber auf die persönlichen Ziele abgestimmt sind, umso klarer sind die Maßnahmen, die zur Zielerreichung führen. Sämtliche vom Praxisinhaber entschiedenen Maßnahmen, die bspw. Investitionen, Personalentscheidungen, Werbemaßnahmen, medizinische Leistungen, Prozesse etc. betreffen, wirken dann in ein und dieselbe Richtung. Entscheidend ist weiterhin nachhaltige Patientgewinnung-Methode zu finden. Wenn man dies erst sicher gestellt, dann hat man Lust um Personal oder andere Sachen zu investieren. Erfolg ist freiwillig. Ein gesundes Wachstum bringt die Arztpraxen, Schönheitschirurgen oder Kliniken seinen Zielen näher.

Wie präsentieren Sie sich, Ihre Praxis und Ihre Leistungen online?

Ist es nicht so, dass wir Menschen uns visuell orientieren? Ist dir bewusst, dass 94 Prozent Ihrer Besucher von Ihrer Website abspringen? Und das nur aufgrund einer Sache? Ja, genau so ist es Und dies macht nicht vor Ihrer Website Halt Ist deine Website nicht professionell gestaltet worden, dann lässt du Unmengen von Umsatz liegen

Was kann wo und wie verbessert werden?

Wie erfolgreich eine Arztpraxis funktioniert, hängt eng mit der Qualität der Antworten auf folgende Fragen zusammen: „Woher kommen die Patienten? Warum kommen Sie zu mir?“. In einer ländlichen Region sind die beiden Fragen schnell beantwortet. Die Patienten kommen alleine schon mangels Alternative in großer Zahl in die Praxis. Anders sieht es in wettbewerblich geprägten Praxislagen aus. Gerade, wenn die Patienten unter mehreren Ärzten auswählen können, kommt es auf für Patienten erkennbare und wertige Praxisbesonderheiten an (vgl. auch Punkt Entscheidungsspielräume gewinnen.

Wie können Schönheitschirurgen neue Patienten gewinnen?

Ob aktives Empfehlungsmanagement, eine SEO-Optimierte Webseite oder Google Werbung – die meisten Kliniken nutzen bereits Online Marketing um neue Patienten zu gewinnen. Was aber die wenigsten machen, ist gezielt neue Patienten aufzusuchen und sie Schritt für Schritt zu einer Kontaktaufnahme zu führen. Dieser Prozess ist nicht nur sehr effektiv, sondern auch schnell – einmal aufgesetzt können Kliniken und Schönheitschirurgien automatisch ihre Webseiten-Besucher auswerten und sie gezielt ansprechen.

Website-Conversion-Rate erhöhen

Das Thema Gesundheit und Aussehen zu hochsensiblen Themen gehören, erwarten Menschen absolut hochwertige Inhalte. Sie werden froh sein, einen unabhängigen, gut recherchierten, aktuellen Ratgeber zu finden, der all ihre Fragen beantwortet. Und wenn sie so einen Ratgeber anbieten, dann ist die Chance hoch, dass die Menschen ihre Kontaktdaten preisgeben.

Sie müssen erst mal sicherstellen, dass sie Ihre Webseite finden können. Auch wenn hier vor allem psychologische Themen angesprochen werden, so ist Webdesign natürlich immer noch eine visuelle Sache. Die klare Aufgabe einer profitablen ärztlichen Webseite ist es, Patienten zu gewinnen. Entsprechend einladend und ansprechend muss der Webauftritt auch gestaltet werden.

Wie gestaltet man Webseiten, denen niemand widerstehen kann?

Ästhetisch Ansprechend

Unsere Wahrnehmung verläuft vor allem über das visuelle. Und Webseiten sind vor allem ein optisches Medium. Hinzu kommt in den letzten Jahren / Jahrzehnten die Entwicklung, dass „Design“ ein immer größerer Imagefaktor und Unterscheidungsmerkmal wird.

Effektives Webdesign schafft klare Strukturen. Das ist es, was Websites wirklich erfolgreich macht. Die Nutzer an sich binden, so dass sie wiederkommen. Dabei spielt unter anderem die Contentstrategie eine wichtige Rolle.

Da wir unsere Nutzer verführen wollen, ist für uns die zweite Kategorie interessanter. Geplante Erfahrungen hingegen bestehen aus drei Phasen: Vorbereitung, Erlebnis und Reflexion.

Emotionalisierend

Farben und Bilder gezielt eingesetzt – das ist effektives Webdesign.

Woher soll ein potenzieller Kunden wissen, dass Sie ein attraktiver Plastischer Chirurg sind, der eine wertschätzende Unternehmenskultur lebt und für seine Patienten alles erdenkliche tut, um sie glücklich und zufrieden zu machen.

Farben und Bilder sollten also keinen Selbstzweck erfüllen, sondern eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Auch hier muss man nur gut hinschauen auch solche Designprodukte auf ihre Farbgebung untersuchen.

Websites Mit Wow!-Effekt

Was 2019 begann, wird sich in diesem Jahr fortsetzen. Kreative Typografie bleibt ein Trend – mit ungewöhnlichen Entwürfen für Überschriften in Form von Farben und Formen, dreidimensionalen Effekten, Animationen oder Verzerrungen.

Attraktives Design dank origineller Ideen. Unsere Webdesigner schaffen ein einzigartiges visuelles Erlebnis für Ihre Website. Mit fett kombinierten Farben oder Maxi-Buchstaben.

3D Effekte auf Ihrer Website

Tiefe mit weichen Schatten erzeugen

Dunkler Modus für spannende Kontraste

Neumorphismus

Scroll-Transformationen

Interaktive Fragebögen

Dreidimensionale Farben

Mega Menüleiste

Usability

Im Grunde genommen zieht sich der Aspekt der Auffindbarkeit wie ein roter Faden durch die gesamte Website. Schließlich sollen nicht nur die Website selbst, sondern auch alle Inhalte und Seiten der Präsenz gefunden werden. Und zwar so schnell wie möglich, idealerweise mit einem, maximal zwei Klicks.

Perfekte digitale Outfit

Sie haben Marketing Strategie mit optimierten Werbeanzeigen, dann ist die Zeit Ihr Design abzuchecken. Erhöhen Sie Ihre Conversation Rate bis zu 30% mit verführerischen Designs.

Ja, ich möchte kostenlosen Check-up meiner Website

Wir unterstützen Ihre Arztpraxis oder Klinik dabei, nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg mit Designmöglichkeiten im Internet zu erzielen.

Wir erstellen Designkonzepte nach Online-Nutzungsverhalten, um die Effizienz und Effektivität von der Praxis-Website zu steigern und dadurch das Interesse und den Kaufwunsch des Patienten zu wecken.

