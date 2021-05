Wie gut funktioniert „alternativer Content“ für SEO Rankings?

Marco Frazzetta von den OM Strategen testet alternativen Content in der Form vom Contentbärchen bei dem SEO Wettbewerb 2021 von SEO Vergleich. Wie rankt solche Art von Content?

OM Strategen nehmen am SEO Contest 2021 von SEO-Vergleich.de teil

Von Mai bis Juni 2021 findet der SEO Contest zum Suchbegriff „Contentbär“ statt, der mit reizvollen Preisen für die Gewinner lockt. Marco Frazzetta von den OM Strategen nimmt am Contest teil und testet mit Contentbärchen, wie alternativer Content funktioniert, um eine Top-Position zu erreichen.

Im Jahr 2020 drehte sich beim vergangenen SEO Contest alles um das Keyword „SandstrandSEO“. Im Jahr 2021 wurde der Suchbegriff natürlich ausgetauscht, um allen Teilnehmern wieder faire Chancen einzuräumen. Diesmal lautet er „Contentbär“. Wer sich zu diesem Suchbegriff im Zeitraum des Wettkampfes auf die vorderen Plätze schieben kann, wird mit attraktiven Goodies vergütet.

Die besten Positionen versprechen tolle Preise

Es locken Preise im Wert von 10.000 Euro bei diesem bei SEOs so beliebten Wettbewerb, der in 5 Wochen vom 10. Mai 2021 bis zum 14. Juni 2021 stattfindet. Eine Anmeldung ist auch in diesem Jahr erforderlich und es ist die Aufgabe zu bewältigen, mit dem genannten Keyword so gut wie möglich zu ranken.

Der SEO Contest wird vom SEO-Vergleich.de durchgeführt, dessen Gründer Alexander Walz ist. Durch den Wettbewerb können Teilnehmer zeigen, wie gut sie es in kurzer Zeit schaffen, für das vorgegebene Keyword bei Google zu ranken. Es ist ein Prestige-Duell von SEOs und Agenturen aus der Szene.

Die etwas andere Herangehensweise der OM Strategen

Marco Frazzetta von den OM Strategen nimmt mit einer neuen URL am Contest teil, wodurch ein Nachteil gegenüber anderen Teilnehmern besteht. Es ist grundsätzlich schwerer, mit einer neuen Domain die entsprechenden Rankings zu erreichen, die zum Gewinnen des Wettbewerbs erforderlich sind.

Der Plan der OM Strategen besteht darin, eine Geschichte rund um das neue Projekt contentbaerchen.de zu gestalten und zu prüfen, wie alternativer Content genutzt werden kann.

Auf der Seite wird eine Bärenfamilie liebevoll vorgestellt, die aus Papa Bär, also dem Contentbär, der Bärin und dem kleinen Contenbärchen besteht. Damit es nicht langweilig wird und es sich nicht um sinnlosen, nur für Google gestalteten Content handelt, wurde in das Projekt unter anderem das Bären Quiz eingebettet. In diesem können Besucher der Seite ihr Wissen rund um Braunbären auffrischen und beweisen, dass sie sich mit der Tierwelt bestens auskennen – oder einige neue Fakten lernen.

Durch sinnlose Inhalte auf Google ranken? Das ist nicht das Ziel der OM Strategen, die durch ihre detailliert gestaltete Seite eine Story rund um ihren am Gardasee geborenen Contentbären erzählen, der über einen ganz eigenen Charakter mit Stärken und Schwächen verfügt.

Ein SEO Contest kann schließlich eine gute Portion Fantasie vertragen und ist auch immer sehr gut dafür geeignet, um SEO-Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu verifizieren. Alle angemeldeten Teilnehmer am Wettbewerb können natürlich selbst entscheiden, auf welche Weise sie das genannte Keyword angreifen. Wird es einen Überraschungssieger geben?

Der Startschuss ist gefallen – und die Spannung steigt!

Das Keyword „Contentbär“ wurde, wie für solche Wettbewerbe typisch, erst mit Wettbewerbsbeginn am 10. Mai verkündet, sodass die Teilnehmer sich nicht früher auf den Suchbegriff vorbereiten konnten.

Es wird also spannend, welche Maßnahmen besonders gut greifen und welche Teilnehmer des Wettbewerbs sich am Ende über die zur Verfügung gestellten Preise freuen können. Marco Frazzetta hofft natürlich, am Ende weit vorne mit dabei zu sein.

