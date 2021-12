Wie finde ich meinen Zahnarzt?

Auf der Suche nach dem passenden Arzt/Zahnarzt haben schon viele Patienten bittere Enttäuschungen hinnehmen müssen. Leider gibt es kein einheitliches System an welchem man sich orientieren könnte.

Haben wir Hunger gehen wir ins Internet und suchen uns auf Google ein passendes Restaurant heraus. Am besten in der Nähe, anhand der Onlinespeisekarte weiß ich was es zur Auswahl gibt, die Preise stehen auch dran und die Bewertungen sind gut. Uns wird es bei der Suche nach dem passenden Restaurant also einfach gemacht, da es viele Kriterien gibt an denen wir uns orientieren können.

Wie gehe ich aber bei der Suche nach meinem Zahnarztes vor? Es gibt schließlich keine Michelin Sterne für Zahnärzte und schließlich sind Preise und Qualität ist für die Patienten auch schwer einzuordnen. Sitze ich dann beim falschen auf dem Stuhl könnte die Enttäuschung deutlich gravierender sein als bei einem schlechten Essen.

Der Anspruch des Patienten muss zu dem des Zahnarztes zusammen passen und umgekehrt. Diese Kombination zu finden ist nicht immer einfach und resultiert in Missmut wenn es nicht passt. Wenn Sie hohe Ansprüche an Qualität und Ästhetik haben, Wert auf eine ruhige Behandlung und eine angenehme Atmosphäre legen ist wahrscheinlich die Praxis Zahnmedizin Düsseldorf von Dr. Alexander Vuck genau die richtige für Sie. Der zertifizierter Spezialist für Implantologie und Prothetik praktizierte noch bis 2018 als Oberarzt an der Uniklinik und ließ sich dieses Jahr in Düsseldorf, Bilk nieder.

Vielleicht passt es ja, wie bei Ihnen und Ihrem Lieblingsitaliener.

