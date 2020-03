Wie finde ich den perfekten Rechtsanwalt?

Mit advolist.at finden Sie schnell und unkompliziert den richtigen Rechtsberater!

Das Ziel des Start-Ups “Advolist” ist es Mandanten den perfekten Rechtsanwalt zu vermitteln.

Verschiedene Faktoren beeinflussen für Mandanten die Rechtsanwaltssuche. Außerdem hängt es auch vom rechtlichen Problem an, welchen Anwalt man konsultiert.

Das Angebot an Rechtsberatern in Österreich wächst stetig und Mandanten suchen vermehrt im Internet nach dem perfekten Rechtsanwalt.

Gerade in größeren Ballungsräumen wie Wien, Salzburg, Graz oder Innsbruck gibt es oft eine Fülle an zur Verfügung stehenden Experten.

Advolist will Mandanten genau das erleichtern und hat es sich zum Ziel gesetzt jedem den perfekten Anwalt zu vermitteln.

Mit Advolist können Mandanten gezielt Spezialisten zur jeweiligen Rechtsmaterie finden. Der übersichtliche Suchalgorithmus erleichtert die Suche nach dem perfekten Rechtsberater.

