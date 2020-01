Wie entsteht Selbstwert? Und der Umgang mit Neidern

Gerade in Zeiten, in denen alles von alleine zu laufen scheint, hadern dennoch viele Menschen mit ihrem Selbstwert und ihrem Umfeld. Und wenn dann der Erfolg kommt – und mit ihm oft auch der erhöhte Selbstwert – dann folgen die Neider! Was wirklich hinter dem Selbstwert steckt und wie du mit Kritik und Neidern umgehst, das erfährst du in diesem Video von Benedikt Ahlfeld.

https://youtu.be/_i4hFNfYG3E

Die ZHI Academy ist die Online-Akademie für deinen Erfolg! Darin zeigen dir Top-Experten wie du persönlich und im Business weiter wachsen kannst. Sie enthält eine riesige Bibliothek zu den Themen Psychologie, Kommunikation, Business, Beziehung, Partnerschaft und Rhetorik

Wir machen Kurse mit den besten Trainern für persönliches Wachstum und mehr Erfolg im Business. Du bist eine selbstbestimmte Persönlichkeit aber du willst noch mehr? Verbünde dich in der ZHI Academy mit Menschen, der Energie und dem Umfeld, die deine Veränderung möglich machen!

Kontakt

ZHI Consulting GmbH

Benedikt Ahlfeld

Teybergasse 14 Top 19

1140 Wien

+4319718254

pr@zhi.at

https://www.zhi.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.