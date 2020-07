Wie das Leben so spielt

Reale Geschichten – Lebensgeschichten – Lebenswege. So wie das Leben sie geschrieben hat. Nicht immer positiv, aber auch sie gehören zum Leben dazu.

Meine Biografie in vier Bänden

Keine leichte Kost, denn es geht schonungslos offen durch den Sumpf der Prostitution und des Heroin-Milieus bis ins europäische Ausland, wo ich heute noch lebe.

Ein harter Weg vom Junkie zur Werbefachfrau mit 5 Kindern und gesundheitlich angegriffenem Ehemann, im “Urwald” von Kalabrien, wo Harz IV ein Fremdwort ist.

Aber wenn ihr dieses Buch ladet, erfahrt ihr, dass es möglich ist zu überleben und das sogar ohne medizinische Beratung, gesetzliche Krankenkasse gibt es so gut wie gar nicht. Mit HIV war ich auf mich selbst gestellt.

648 Seiten hat die Printausgabe, die spannend und ungeschönt beschreibt, wie ich meinen Weg gegangen bin.

Euch erwartet kein Buch, das Mitleid erhaschen will, davon kann sich keiner was kaufen. Mein einziger Wunsch ist es, dass anderen erspart bleibt, was ich aus Erfahrung nun schon weiss.

ISBN-10: 1075143640

ISBN-13: 978-1075143649

Seelenqual mit HappyEnd

Als würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu.

Die Zeit schien stillzustehen … ich ergab mich in mein Schicksal voller Angst. Meine Gedanken kreisten zwischen Resignation und Hoffnung. Vertrauen in die Ärzte, die Liebe meiner Familie sowie ein besonderer Geburtstagsgruß ließen mich nicht verzweifeln, sondern positiv in die Zukunft schauen.

Langsam aber stetig ging es bergauf und heute kann ich sagen: „Meine Seelenqual hat ein HappyEnd gefunden, auch … weil ich mich nicht unterkriegen lasse.

ISBN-10: 3746705843

ISBN-13: 978-3746705842

KAMPFANSAGE: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings

Fühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?

Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?

Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.

Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.

Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.

ISBN-10: 3746704359

ISBN-13: 978-3746704357

Mein Leben mit MS

MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.

Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.

ISBN-10: 3903056421

ISBN-13: 978-3903056428

Mein Leben mit MS 2:

Aus dem Leben eines MS-lers.

Völlig real und ungeschminkt nimmt die Autorin Sie mit in ihr MS-Leben. Erleben Sie Dinge, die sie am eigenen Leib erlebt hat. Wenn man nicht gesund ist, stellen sich oft Probleme in den Weg, die nicht immer einfach zu lösen sind. Verpackt mit etwas Ironie und Zynismus, denn damit lässt sich vieles leichter ertragen.

Und dann gibt es da auch noch die Krankenhäuser, Ärzte, Ämter, Therapeuten und …, die einem das Leben zusätzlich schwer machen.

Ferner gibt es ein paar Hintergrundinformationen zum Thema MS. Da dies aber kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose) ist, sondern die Erlebnisse der Autorin beinhaltet, halten sich diese dezent im Hintergrund.

Ein Buch, das Mut machen soll und zeigt, dass das Leben trotz einer unheilbaren Krankheit Spaß machen kann und lebenswert ist.

ISBN-10: 3965440780

ISBN-13: 978-3965440784

Mein Leben mit tausend Gesichtern

Pathologin Henrika, lebt mit ihrer Familie und Freunden in Halifax (Provinzhauptstadt Nova Scotia). Plötzlich erkrankt sie an der unheilbaren Erkrankung Multiple Sklerose. Mit Kampfeslust versucht sie gegen die Krankheit und ihrer Symptome anzugehen. Doch gelingt es ihr?

ISBN-10: 169320858X

ISBN-13: 978-1693208584

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

