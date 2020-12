Wider den Kabelsalat: ICD und R3 – Reliable Realtime Radio vereinbaren Kooperation

Verstärkte Vermarktung alternativer Technik zur industriellen Datenübertragung

Schluss mit Kabelsalat in der industriellen Fertigung: Drahtlose Datenübertragung macht die Vernetzung von Maschinen und Anlagen einfacher denn je. Das Berliner Unternehmen R3 -Reliable Realtime Radio Communications GmbH (https://www.r3.group/) hat die dafür nötige Technologie entwickelt – und ICD Hamburg (www.icd-marketing.de) realisiert ab sofort die produktbegleitenden PR- und Medienaktivitäten. Im Mittelpunkt steht dabei die verstärkte Vermarktung der von R3 angebotenen EchoRing-Produkte. Das neu entwickelte EchoRing-Konzept ermöglicht es, Produktionsdaten breitbandig und in Echtzeit per Funk zu übertragen. EchoRing bietet als drahtloses System eine ebenso hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit wie kabelgestützte Netzwerke, über den Einsatz von Funkmodulen können die einzelnen Komponenten aber viel schneller und komfortabler als bisher miteinander verknüpft werden. Die alternative Übertragungstechnologie eignet sich insbesondere für Einsätze in der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, beispielsweise im Rahmen fortschrittlicher Industrie 4.0-Lösungen. Welchen Nutzen potenzielle Anwender der EchoRing-Technologie erwarten können und welche Erfahrungen namhafte Unternehmen wie Airbus, BMW oder Kuka damit in der Praxis bereits sammeln konnten – darüber informieren ICD und R3 künftig gemeinsam.

ICD hat sich erfolgreich auf die Investitionsgüterindustrie und auf technisch erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen spezialisiert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Hamburger PR- und Full-Service-Agentur für Unternehmen aus den Bereichen Automatisierung, Antriebstechnik, Energie, Elektrik, Elektronik, Logistik, Intralogistik und Maschinenbau aktiv.



