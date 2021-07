Wertschätzung in ihrer süßesten Form: Handgemachte Geschenkideen zum Tag der Freundschaft – aus der traditions

Am 30. Juli wird weltweit die Freundschaft gefeiert

Ludwigsstadt, 1. Juli 2021 – Mit Alkohol oder ohne, fruchtig, nussig oder gerne extravagant; mit Marzipan oder bitte bloß nicht: Wer zum Tag der Freundschaft Trüffel und Pralinen verschenkt, tut gut daran, den Geschmack des Freundes oder der Freundin zu kennen. Denn an manchen Zutaten scheiden sich einfach die Geister. Geht es nach den Chocolatiers der oberfränkischen Lauenstein Confiserie, dürfte das dann aber auch die einzige Hürde auf dem Weg zu einem gelungenen Zeichen der Wertschätzung sein. Denn liebevoll designte Geschenke, prall gefüllt mit handgemachter Trüffelkunst, sind ihre Spezialität. So vielfältig die Geschmäcker, so stilsicher und bunt das Sortiment: Da gibt es edel gefüllte Ballotins im Stil der Roaring Twenties, kreative Verpackungen, puristische Tafeln und ganze Schatztruhen – reich bestückt, um auch in großer Runde die süßen Bande der Freundschaft zu feiern.

Vornehmes Understatement gut und schön, aber am Tag der Freundschaft darf es ruhig auch ein wenig glamourös werden! Wer einen Freund oder eine Freundin mit Hang zur Extravaganz beschenkt, dürfte im Online-Shop der fränkischen Pralinenmanufaktur jedenfalls schnell fündig werden. Zum Beispiel mit Claire & James, den beiden neuen Stars der Lauensteiner Feinzeugs-Kollektion. In Smoking und Cocktailkleid gewandet, zieren die beiden zwei aufwendig veredelte Ballotins im Stil der Goldenen Zwanziger – und verwöhnen jeweils mit ihren ganz eigenen Trüffel-Favoriten. Claire etwa, liebt den Geschmack klassischer Damen-Drinks ihrer Zeit: Pina Colada, Whisky-Cream, Cointreau-Sahne und feinster Marc de Champagne. James Wahl indes fällt puristisch aus: Bester Jamaica Rum, schottischer Whisky, Gin-Lemon und fränkisches Bier sind die Ingredienzien seiner ,Truffles Selection‘.

Da auch „einfache“ Geschenke die Freundschaft erhalten, besonders wenn sie handgemacht und wohlgewählt sind, dürften Schenkende auch bei den Lauensteiner Tafelschokoladen fündig werden. Da gibt es kernige Klassiker wie die Lauensteiner Burgtafel – Ganze Haselnuss, Raffiniertes wie die zart-knuspernde Latte-Sal Tafel oder Exotisches, wie die einzigartigen Lauensteiner Tea Chocolates.

Für paradiesische Genussmomente sorgt die Lauensteiner Design Edition „Pfau“. Geschmückt von einem stolz-schillernden Pfauenmotiv birgt die neue 125-Gramm-Auslese eine bunte Trüffel-Vielfalt in fünf fruchtigen Sorten, darunter der in pink-leuchtenden Beerenpuder gehüllte Himbeertrüffel, der exotische Mangotrüffel oder der kräutrige Waldmeistertrüffel.

Zarte Formen, duftige Farben und ein Feuerwerk der Aromen stecken in den neuen Lauensteiner Teeschokoladen-Blättern. Weil Tee in so vielen Kulturen getrunken und ebenso unterschiedlich interpretiert wird, führt die sinnliche Reise in dieser stilvoll designten Dose einmal um die halbe Welt. Goldene Milch aus Indien, echter japanischer Matcha, Mate aus Südamerika oder Rooibos aus Südafrika sind nur einige der Zutaten, die in den Lauensteiner Schokoladenwerkstätten mit feinster Fairtrade Schokolade vermählt werden. Neun dieser besonderen Sorten wurden nun in eine zarte Blattform gegossen: Die Lauensteiner Teeschokoladen-Blätter, eine exotische Auslese und zum Verkosten, Genießen und Verschenken.

Wenn sich so gar nicht herausfinden lässt, was der oder die Beschenkte gerne nascht, hilft nur eine möglichst große Auswahl. Die gibt es etwa in der großzügigen Lauensteiner Schatztruhe: Ganze 1.250 Gramm handgefertigter Kostbarkeiten in 34 Sorten warten darin, gehoben und verkostet zu werden. Die edle Buchenholzschachtel macht sich übrigens auch gut als Mitbringsel zur großen Freundschaftsparty. Da darf ruhig auch mehrfach zugegriffen werden.

Während die Gläserne Manufaktur derzeit, aufgrund der aktuellen Lage, für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt, sind das Café und der Werksverkauf in der traditionellen Fischbachsmühle regulär geöffnet. Unter Lauensteiner.de ist das gesamte Sortiment für kontaktlose Shopping- und Schenkfreuden verfügbar.

Preise:

Lauensteiner Cocktail-Ballotin James – 125g, 4-fach sortiert, mit Alkohol EUR9,95*

Lauensteiner Cocktail-Ballotin Claire – 125g, 4-fach sortiert, mit Alkohol EUR9,95*

Lauensteiner Pfau Bunte Vielfalt – 125g, 5-fach sortiert, mit & ohne Alkohol EUR9,95*

Lauensteiner Burgtafel – Ganze Haselnuss – 275g, Vollmilch, ohne Alkohol EUR11,50*

Lauensteiner Latte-Sal, 80g, Vollmilch, ohne Alkohol EUR4,50*

Lauensteiner Tea Chocolates – 60g, verschiedene Sorten, ohne Alkohol EUR3,95*

Lauensteiner Schatztruhe – 1250g, 34-fach sortiert, mit & ohne Alkohol EUR57,00*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

