WEROCK wird Power Partner für TSC und Printronix Auto ID

WEROCK Technologies GmbH, innovativer Hersteller von industriellen IT- und Kommunikationslösungen, ist ab sofort Power Partner für die Industriedrucker der Marken TSC und Printronix der taiwanesischen TSC Auto ID Unternehmensgruppe.

Um das Portfolio der eigenen Rugged Tablets und Rugged Notebooks mit attraktiven und interessanten Zubehörprodukten zu ergänzen, hat WEROCK sich mit der TSC Auto ID einen starken Partner ins Boot geholt. Der Druckerhersteller aus Taiwan führt mit den Marken „TSC“ und „Printronix Auto ID“ ein breites Portfolio an Industrie-Etikettendruckern, mobilen Etikettendruckern und RFID-Lösungen.

TSC Auto ID Technology Co., Ltd kurz „TSC“ hat sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung sowie die Vermarktung innovativer, leistungsfähiger und zuverlässiger Barcode-Etikettendrucker spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 1991 hat TSC mehr als 5 Millionen Barcode-Drucker weltweit in Unternehmen der Auto-ID-Industrie installiert. TSC Produkte zeichnen sich durch ein bedienerfreundliches Design, einen stabilen Betrieb sowie Langlebigkeit aus. TSC kann eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Barcode-Etikettendruckern vorweisen und ist einer der wenigen Hersteller, dessen Drucker einen farbigen Etikettendruck ermöglichen. TSC war schon immer und ist heute mehr denn je auf kontinuierliche Innovation ausgerichtet.

Printronix Auto ID ist als Schwesterunternehmen von TSC ein weltweit führender Anbieter von Thermodruck- und Barcode-Validierungslösungen für Großunternehmen. Printronix Drucker nutzen die exklusive Printronix-Systemarchitektur und sind bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Langlebigkeit sowie für ihre fortschrittlichen Funktionen wie ODV-Barcode-Validierung, RFID und Remote-Drucker-Management-Tools. Printronix-Drucker sind in den größten und einflussreichsten Unternehmen und Branchen der Welt zu finden. Laut eigenen Angaben verwenden 71 % der Fortune 100-Unternehmen Printronix-Thermodrucker und 19 der 20 größten Automobilhersteller der Welt wählen Printronix in ihrer Umgebung. Die größten Einzelhändler der Welt setzen Printronix in ihren Lager- und Vertriebseinrichtungen ein.

„Wir freuen uns mit TSC einen starken Partner im Printing-Bereich an der Seite zu haben, bei dem alles stimmt. TSC hat es geschafft ausgezeichnete Produktqualität mit fairen Preisen und einem guten Service zu verbinden“ so Markus Nicoleit, Geschäftsführer von WEROCK.

Das vollständige Produktsortiment von TSC und Printronix Auto ID kann ab sofort bei WEROCK bezogen werden. Weitere Informationen sind unter www.fürhelden.de abrufbar.